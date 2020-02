Toliau CNN pateikė įvykių eigą vietos laiku.

Ketvirtadienį, maždaug 22 val., Kinijos socialiniuose tinkluose pasklido naujiena, kad L. Wenliangas mirė nuo naujojo koronaviruso. Internautai suskubo reikšti užuojautą ir dalytis širdgėla.

Ketvirtadienį, 22.40 val., Kinijos valstybinis bulvarinis laikraštis „Global Times“ ir Komunistų partijos oficialusis laikraštis „People’s Daily“ parašė žinutes „Twitter“, jog gydytojas mirė.

Maždaug 23.30 val. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paskelbė žinutę „Twitter“, kurioje „labai apgailestavo“ dėl L. Wenliango mirties.

Vėliau žinutė buvo ištrinta ir paliktas komentaras, kad PSO neturi informacijos apie gydytojo sveikatos būklę.

Penktadienį, 00.38 val., Uhano centrinė ligoninė išplatino pareiškimą, kad L. Wenliangas nemirė, tačiau jo būklė – kritinė, ir gydytojai bando jį atgaivinti.

Maždaug tuo pačiu laiku buvo ištrinti „Global Times“ ir „Poeple’s Daily“ pranešimai apie gydytojo mirtį.

Penktadienį, 00.57 val., „Global Times“ savo oficialioje „Twitter“ paskyroje nurodė, kad „L. Wenliangui vis dar teikiama skubi medicinos pagalba“ ir kad jo širdis nustojo plakti ketvirtadienį, maždaug 21.30 val.

Penktadienį, maždaug 2 val., Kinijos socialiniuose tinkluose tebestiprėjo audringa naudotojų reakcija. Daugelis reikalavo žodžio laisvės, bet cenzoriai greitai pašalino jų žinutes.

Penktadienį, 3.48 val., Uhano centrinė ligoninė pranešė, kad bandymai atgaivinti L. Wenliangą buvo nesėkmingi ir jis mirė 2.58 val.

Penktadienį, maždaug 4 val., „Global Times“, o paskui ir „People’s Daily“ vėl „Twitter“ parašė, jog gydytojas – nebegyvas.

„Global Times“ paminėjo, kad L. Wenliangas pirmasis bandė įspėti apie koronaviruso pavojų gruodžio mėnesį.

Ankstyvą penktadienio rytą populiariausiuose Uhano ligoninės pranešimo apie L. Wenliango mirtį komentaruose atsispindėjo pyktis dėl žiniasklaidos neoperatyvumo. Vienas naudotojas parašė: „Manote, kad visi nuėjome miegoti? Nieko panašaus.“

Kilo beprecedentė visuomenės pykčio banga, nukreipta prieš vyriausybę ir cenzūros aparatą, skelbia CNN.

Į „Twitter“ panašioje socialinių tinklų platformoje „Weibo“ grotažymė „Noriu žodžio laisvės“ sulaukė daugiau nei 1,8 mln. peržiūrų ankstyvosiomis penktadienio ryto valandomis, tačiau vėliau buvo pašalinta cenzūruotojų.

Toks didžiulis, beveik visuotinis gyventojų nepasitenkinimo atvejis paskutinį kartą buvo užfiksuotas 2011 m. po Vendžou traukinio avarijos, kai valdžios pareigūnai suskubo nuslėpti tragedijos priežastis ir net nutraukė išgyvenusiųjų paiešką, nors nemažai keleivių dar buvo gyvi.

Tas incidentas tapo savotišku katalizatoriumi, paskatinusiu nusivylimą prastais saugumo standartais Kinijoje ir valdžios abejingumu. Regis, L. Wenliango mirtis taip pat padės iškelti į dienos šviesą daugiau šalies problemų, nesusijusių su naujuoju koronavirusu.

The hashtag # I want freedom of speech # on Weibo is now gone. It had drawn 1.8 million views as of 5 a.m.

Not allowed to speak.

Not allowed to die.

Now allowed to be angry.

Not allowed to desire.

Are we allowed to at least remember? pic.twitter.com/bSQtpBKSOU

— Nectar Gan (@Nectar_Gan) February 7, 2020