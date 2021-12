Pentagono atstovas Johnas Kirby sakė, kad gynybos sekretorius Lloydas Austinas gavo patikrinimo ataskaitą ir kad joje rekomenduojama nereikalauti kieno nors atsakomybės.

„Jis patvirtino jų rekomendacijas, – sakė J. Kirby. – Sekretorius... neragina imtis papildomų priemonių dėl atskaitomybės.“

Minimas drono smūgis buvo suduotas rugpjūčio 29-ąją, paskutinėmis JAV vadovautos evakuacijos iš Kabulo dienomis, Talibanui užėmus sostinę.

Pasak JAV pareigūnų, jie turėjo žvalgybinės informacijos apie galimą džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) ataką prieš evakuacijos operacijas Kabulo oro uoste ir iš drono į taikinį paleido raketą. Tas taikinys turėjo būti sprogmenų prikrautas automobilis.

Tačiau raketa pataikė į afganistaniečio, dirbusio vienai amerikiečių pagalbos grupei, šeimą, įskaitant septynis vaikus.

Lapkričio pradžioje JAV oro pajėgų generalinis inspektorius generolas leitenantas Sami Saidas pradinėje ataskaitoje šį smūgį pavadino tragiška klaida, tačiau nurodė, kad juo nebuvo pažeisti jokie įstatymai.

Centrinio štabo vadas generolas Kennethas McKenzie ir specialiųjų operacijų štabo vado generolas Richardas Clarke'as patikrinimo ataskaitoje remiasi S. Saido ataskaita ir išdėsto rekomendacijas dėl dronų smūgių procedūrų ateityje.

Tačiau jie neparagino bausti už šią klaidą.

„Matėme... proceso, vykdymo ir procedūrinių dalykų žlugimą, ne aplaidumo rezultatą, ne pareigybinio nusikaltimo rezultatą, ne prasto vadovavimo rezultatą“, – sakė J. Kirby.

Kompensacijos

Per minimą drono smūgį žuvo JAV įsikūrusios organizacijos „Nutrition and Education International“ (NEI) darbuotojas Zemari Ahmadi ir devyni jo šeimos nariai.

Praėjusį mėnesį NEI įkūrėjas ir prezidentas Steve'as Kwonas Pentagono atliktą incidento tyrimą pavadino „labai nuviliančiu ir neadekvačiu“.

Pentagonas pažadėjo sumokėti kompensaciją ir padėti perkelti į užsienį kitus tos šeimos narius, taip pat NEI dirbančius afganistaniečius, bet kol kas nesutariama, kurie konkrečiai žmonės atitinka šiuos apibrėžimus, sakė pareigūnai.

Pasak J. Kirby, detalės dar aptarinėjamos su S. Kwonu.

J. Kirby taip pat atsisakė komentuoti laikraščio „The New York Times“ straipsnį apie vieną slaptą JAV kariuomenės junginį, rengusį dronų smūgius IS taikiniams Sirijoje ir, kaip teigiama, nekreipusį dėmesio į civilių žūtį.

„Žalos civiliams klausimus vertiname labai rimtai“, – pabrėžė J. Kirby.