„Skynews“ skelbia, kad per susitikimą su užsienio valstybių ambasadoriais, kurio metu buvo pateikta Kremliaus versija dėl Sergejaus Skripalio ir jo dukros Julijos apnuodijimo, Maskva pareiškė:

• Didžioji Britanija arba nesugebėjo užkirsti kelią „teroristiniam išpuoliui“ jos teritorijoje, arba pati „suorganizavo“ apnuodijimą;

• Didžioji Britanija „slepia faktus“ ir galimai naikina įrodymus;

• Šis atvejis – aiškiausias Didžiosios Britanijos „rusofobijos“ ir „salos mentaliteto“ įrodymas;

• Niekas nepanaudojo cheminio ginklo „Novičiok“, nes, jei tai būtų buvę padaryta, žmonės būtų mirę iškart.

Ministerijos nusiginklavimo ir ginklų kontrolės departamento vadovas Vladimiras Jermakovas tokius teiginius išsakė per susitikimą trečiadienį, kuriame Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Valstijų atstovai dalyvauti atsisakė.

V. Jermakovas sakė: „Arba Didžioji Britanija nesugebėjo apsisaugoti nuo tokios, jeigu galima taip pavadinti, teroristinės atakos jos teritorijoje, arba (tiesiogiai ar netiesiogiai), tikrai nieko nekaltinu, pati surengė išpuolį prieš Rusijos pilietį“.

„Bent pasistenkite kiek atsiriboti nuo savo rusofobijos, nuo to salos mentaliteto“, – sakė politikas.

Didžioji Britanija kaltina Rusiją kovą cheminiu ginklu apnuodijus S. Skripalį ir jo dukrą, o Maskva tokius kaltinimus kategoriškai neigia.

Šiuo metu dvišaliai šalių santykiai prasčiausi nuo pat šaltojo karo laikų.

Kiek anksčiau Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad britų nenoras dalyvauti susitikime „yra dar vienas ryškus pavyzdys, kai užduodami klausimai, bet niekas nenori išgirsti atsakymų“.

Rusijos užsienio reikalų ministras trečiadienį pagrasino atsakyti į Jungtinės Karalystės „prieš Rusiją nukreiptus veiksmus“, tęsiantis konfliktui tarp abiejų šalių dėl buvusio šnipo apnuodijimo pietų Anglijoje.

„Nėra abejonių, kad dabartinė Didžiosios Britanijos vyriausybė sąmoningai nusprendė griauti Rusijos ir Britanijos santykius. Jeigu tai tęsis toliau ir pasireikš kokiais nors naujais prieš Rusiją nukreiptais konkrečiais veiksmais, žinoma, išlieka abipusiškumo principas“, – po susitikimo su savo kolega iš Japonijos Taro Kono sakė S. Lavrovas.

S. Lavrovas paragino JK vyriausybę „reaguoti ramiai“ į kovo 4 dienos pasikėsinimą į buvusi šnipą Sergejų Skripalį ir jo dukrą Juliją.

Julija Skripal, Sergejus Skripalis Vida Press

66-erių S. Skripalis, buvęs rusų pareigūnas, perdavęs paslapčių Britanijai ir apsigyvenęs joje po apsikeitimo šnipais tarp Maskvos ir Vašingtono, tebėra komos būsenos – kaip ir jo duktė, 33 metų Julija; jiedu kovo 4-ąją buvo rasti be sąmonės ant suolo Solsberio mieste.

Londonas teigia, kad už ataką galėjo būti atsakinga tik Rusija, nes turėjo tam galimybių, motyvą ir ketinimų. Be to, per išpuolį buvo panaudota kovinė nervus paralyžiuojanti medžiaga „Novičiok“ („Naujokas“), esą sukurtas Sovietų Sąjungoje.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiuos kaltinimus vadina „nesąmone.“

JK neseniai ėmėsi sankcijų ir išsiuntė 23 Rusijos diplomatus ir jų šeimas (iš viso apie 80 žmonių) bei įšaldė aukšto lygio kontaktus su Maskva.

Anot vieno JK ministrės pirmininkės Theresos May atstovo, Londonas „aktyviai svarsto“ ir kitas priemones.

S. Lavrovas savo ruožtu sakė, kad joks tyrimas dėl Skripalio bylos iki šiol nebaigtas, o Londonas jau padaręs išvadų.

„Taigi, anglosaksų teisinė sistema pildoma naujais, labai įdomiais precendentais“, – pabrėžė ministras.

Antradienį Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) vadovas sakė, kad laboratorijoms prireiks nuo dviejų iki trijų savaičių, kad išanalizuoti nuodingos medžiagos mėginius.

Skripalio apnuodijimo incidentas pakenkė ir šiaip netvirtiems Rusijos santykiams su daugeliu Vakarų valstybių.

Europos Sąjunga išreiškė solidarumą su JK, o bloko lyderiai šią savaitę vyksiančiame susitikime žada „koordinuoti atsaką“ į Rusijos veiksmus, rašoma pareiškimo projekte, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AFP.

JAV gynybos sekretorius Jamesas Mattisas (Džeimsas Matisas) antradienį teigė, kad įtariamas Maskvos vaidmuo Skripalio byloje rodo, kad Rusija „nusprendė būti strategine varžove.“

Vis dėlto JAV prezidentas Donaldas Trumpas, sveikindamas V. Putiną su pergalė prezidento rinkimuose, neužsiminė apie apnuodijimo incidentą bei pasiūlė jam „netolimoje ateityje“ susitikti.

Anot Th. May kanceliarijos, Japonijos ministras pirmininkas Shinzo Abe išreiškė „pasipiktinimą“, telefonu kalbėdamas apie ataką.