Prancūzija blokuotų bet kokį termino atidėjimą, jei jis neturėtų „aiškaus tikslo“ ir nesiūlytų britams „naujo pasirinkimo“, sakė prezidentas.

E. Macronas tai sakė kalbėdamas bendroje spaudos konferencijoje su Vokietijos kanclere Angela Merkel. Tokiu būdu jis pasiuntė aiškų signalą, kad kovo 29-os dienos terminas galėtų būti nukeltas tik su tam tikromis išlygomis, rašo independent.co.uk

„Jokiu būdu nepritartumėme atidėjimui be aiškaus tikslo“, – sakė E. Macronas. Prancūzija, kaip ir kitos ES šalys, turi veto teisę priimant termino nukėlimo sprendimą. Toks nutarimas turi būti priimtas vienbalsiai.

Panašiai kalbėjo ir Ispanijos premjeras Pedro Sanchezas. „Nors Ispanija ir neprieštarautų dėl galimo atidėjimo, jis turi turėti aiškią perspektyvą ir sprendimą“, – panašiu metu, kaip ir E. Macronas, kalbėjo Ispanijos premjeras.

Šią savaitę Jungtinėje Karalystėje vis garsiau pasigirdo kalbos apie galimą „Brexit“ atidėjimą, kol bus nutarta, kokiu būdu išstoti iš bendrijos. Vieningo sutarimo britų parlamentas rasti iki šiol nesugebėjo. Kovo 29 dieną JK išstos iš bendrijos automatiškai, net jeigu ir nebus surastas joks kompromisas.

Norint išvengti blogiausio scenarijaus be susitarimo, reikėtų nukelti išstojimo terminą. Apie galimybę terminą nukelti šią savaitę buvo užsiminusi ir premjerė Theresa May.

Panašu, kad Th. May taktika – vilkinti sprendimo priėmimo datą iki kovo 12, kada dėl jos susitarimo varianto vėl bus balsuojama parlamente. Tačiau jeigu jis būtų atmestas, Th. May pažadėjo kovo 13 surengti balsavimą dėl kitų alternatyvų: išstoti be susitarimo, arba nukelti „Brexit“ terminą.

Tačiau termino nukėlimui būtinai turi pritarti visos ES narės. Jeigu Th. May patirtų dar vieną pralaimėjimą, o britų parlamentas nubalsuotų nukelti terminą, Prancūzijos veto nukėlimą sustabdytų, o britų lauktų chaotiškas išstojimas iš bendrijos.

Per pirmąjį balsavimą dėl Th. May susitarimo premjerė patyrė istorinį pralaimėjimą. Tai buvo didžiausias ministro pralaimėjimas parlamente nuo 1924 metų.