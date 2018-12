Teismo dokumentai rodo, kad garsi Melburno advokatė daug metų, atstovaudama tokiems klientams kaip nusikaltėlių bosas Tony Mokbelas ir šeši jo bendrai, teikė informaciją Viktorijos valstijos policijai. Vienas didžiausių pastaraisiais metais teisinių skandalų kilo pirmadienį panaikinus teismo uždraudimus. Valdžia iškart paskelbė atliksianti tyrimą. Per daugiau kaip dvejus metus trukusią slaptą teisinę kovą policija bandė neleisti valstijos prokurorams informuoti minėtų septynių asmenų apie jų advokatės slaptą veiklą. Tačiau galiausiai Australijos aukščiausios instancijos teismas praėjusį mėnesį šias pastangas atmetė. Australijos Aukštasis Teismas kaltino policiją „smerktinu elgesiu“ ir nurodė, kad ji „dalyvavo pritariant baisiems kiekvieno policijos pareigūno priesaika prisiimtų įsipareigojimų pažeidimams“. „Kiekvieno nuteisto asmens baudžiamasis persekiojimas buvo iškraipytas tokiu būdu, kuris sumenkino baudžiamojo teisingumo sistemos pamatą“, – sakoma Aukštojo Teismo nutartyje. Minima advokatė, kuriai policija buvo davusi slapyvardį 3838, kai ji 2005–2009 metais dirbo informatore, kasdien bendraudavo su savo prižiūrėtojais, o šie perduodavo jos pateiktą informaciją įvairiems policijos specialiosios paskirties būriams, rodo teismo dokumentai. Nors dokumentuose minimi tik T. Mokbelas ir jo bendrai, Melburno laikraštis „Herald Sun“ pranešė, kad abejonių kyla dėl daugiau kaip 600 bylų. T. Mokbelas 2012-aisiais buvo nuteistas kalėti mažiausiai 22 metus už narkotikų kontrabandos imperijos organizavimą. Aukštojo Teismo sprendimas reškia, jog nusikaltėliams bus pranešta, kad jų advokatė, kurios pavardė neskelbiama, buvo policijos informatorė. Tai reikš, kad šie nusikaltėliai galės apskųsti savo nuosprendžius.

