Dėl atsakomųjų veiksmų pavojaus Izraelio kariuomenė uždarė teritorijas netoli Gazos

17 metų palestinietis buvo Izraelio pajėgų nušautas per vėlyvą pirmadienį surengtą reidą Vakarų kranto Dženino rajone. „Islamo džihadas“ identifikavo paauglį kaip Dirarą Al Kafrayni ir teigė, kad jis yra grupuotės narys ir „mūsų didvyris kankinys“. Armija pranešė, kad veikia kartu su policija, suėmusia „du ieškomus įtariamuosius terorizmu“.

Anonimiškumo prašęs šaltinis palestiniečių saugumo klausimais naujienų agentūrai AFP sakė, kad vienas sulaikytųjų yra Bassemas Al Saadi, aukšto rango „Islamo džihado“ politinio sparno Vakarų krante veikėjas. Šaltinis nurodė, kad antrasis sulaikytas asmuo yra B. Al Saadi žentas, gyvenantis Dženine ir renkantis lėšas šiai kovotojų grupei.

Izraelio kariškiai sakė neleidžiantys civiliams patekti į teritorijas netoli Gazos „dėl tiesioginės grėsmės“. Izraelis taip pat uždarė savo vienintelį sienos kirtimo punktą žmonėms, atvykstantiems į Gazą arba iš jos išvykstantiems, o vyriausybė sakė, kad ministras pirmininkas Yairas Lapidas peržiūri saugumą.

Pasklidus žinioms apie mirtiną reidą, Dženino pabėgėlių stovykloje ir netoliese esančiame Nabluso mieste ėmė būriuotis minios, šalininkai reiškė solidarumą su „Islamo džihadu“. „Skelbiame budrumą ir didiname mūsų modžahedų (kovotojų) parengtį“, – sakoma vėlai pirmadienį išplatintame grupuotės pareiškime. Palestiniečių šaltinio teigimu, suėmimo metu B. Al Saadi sužalojo Izraelio armijos šuo.

Izraelis blokuoja Gazą, kurioje gyvena apie 2,3 mln. palestiniečių, nuo 2007 m., kai islamistų grupuotė „Hamas“ nuvertė palestiniečių prezidentui Mahmudui Abbasui ištikimas pajėgas. Su Iranu glaudžiai susijusi kovotojų grupuotė „Islamo džihadas“ aktyviai veikia Gazos ruože ir reguliariai iš ten leidžia raketas į Izraelį.

Naujausi neramumai kilo Izraelio ir Palestinos konflikte padaugėjus smurto. Nuo kovo pabaigos žuvo mažiausiai 55 palestiniečiai, daugiausia Vakarų krante. Tarp jų buvo ir įtariamų kovotojų, ir ne kovotojų, taip pat „Al Jazeera“ žurnalistė Shireen Abu Akleh, turėjusi dvigubą Palestinos ir Amerikos pilietybę ir rengusi pranešimus apie Izraelio reidą Dženine. Per tą patį laikotarpį per atakas, nukreiptas į Izraelio taikinius, žuvo 19 žmonių, dauguma jų civiliai, netekę gyvybės per išpuolius Izraelyje. Žuvo ir trys užpuolikai, Izraelio arabai.