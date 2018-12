Pareigūnas, kurio pavardės tyrimui tęsiantis skelbti negalima, sakė, kad įtariamasis pirmadienį stojo prieš teisėją ir buvo apkaltintas nusikalstamu susivienijimu su teroristais, ginklų laikymu ir tiekimu, susijusiais su teroristine iniciatyva. Minimas vyras, kaip įtariama, parūpino ginklą, kurį įtariamas užpuolikas Cherifas Chekattas panaudojo per gruodžio 11-osios ataką Strasbūre, sakė šaltinis teismų sistemoje. Įtariamasis buvo grąžintas kardomajam kalinimui. 29 metų Ch. Chekattas mirė per ketvirtadienio susišaudymą su policija Strasbūre. Paryžiaus prokuratūrai vykdant atakos tyrimą, pirmadienį buvo areštuoti ir sulaikyti dar du žmonės. Jie taip pat įtariami „suvaidinę vaidmenį parūpinant tą šaunamąjį ginklą“, sakė pareigūnas. Iš viso po atakos jau areštuoti trys asmenys. Ch. Chekatto tėvai ir du iš jo brolių praėjusią savaitę buvo policijos apklausti ir paleisti. Atakos aukų skaičius sekmadienį vakare padidėjo iki penkių Strasbūro ligoninėje mirus per išpuolį sužeistam lenkui. 36 metų Barto Orentas-Niedzielskis gyveno šiame Prancūzijos mieste ir kaip žurnalistas dirbo Europos Parlamente. Tarp kitų žuvusiųjų yra turistas iš Tailando ir italų žurnalistas. Pranešimuose buvo sakoma, kad B. Orentas-Niedzielskis grūmėsi su užpuoliku ir neleido jam patekti į vieną sausakimšą klubą, taip turbūt neleisdamas nužudyti daugiau žmonių. Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda socialiniame tinkle „Twitter“ parašė: „Pažinojau jį iš matymo. Aš sukrėstas. Nesupratau, kad tai jis buvo mirtinai sužeistas, kai gynė kitus žmones. Šlovė jo atminimui. Ilsėkis ramybėje.“

