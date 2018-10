Anot gubernatoriaus Ricko Scotto biuro, privaloma evakuacija buvo paskelbta kai kuriuose vietovėse Bėjaus apygardoje, kur yra populiarus Panama Siti Bičo kurortas, taip pat kaimyninių Galfo ir Franklino apygardų kai kuriuose rajonuose. „KIEKVIENA ŠEIMA turi būti pasiruošusi. Galime atstatyti jūsų namus, bet negalime grąžinti jums gyvenimo“, – nurodė R. Scottas. Pavojus buvo paskelbtas atogrąžų audrų sistemai sustiprėjus iki 1-osios kategorijos uragano, kurio maksimalus vėjo greitis vėlai pirmadienį siekė 140 kilometrų per valandą, informavo Majamyje įsikūręs Nacionalinis uraganų centras (NHC). 3 val. 1 min. Lietuvos laiku „Michael“, slinkdamas Meksikos Jukatano pusiasaliu apie 19 kilometrų per valandą greičiu, priartėjo prie Kubos Pinar del Rijaus provincijos vakarinio kyšulio. Prognozuojama, kad „Michael“ praslinks šiltomis, palyginti sekliomis Meksikos įlankos vandenimis, o vėliau nukryps link šiaurinės Meksikos įlankos dalies, kur yra Florida. Pasak meteorologų, trečiadienį, kai pasieks Floridą, sustiprėjęs uraganas bus pajėgus vartyti medžius, užblokuoti kelių ir kelioms dienoms sutrikdyti elektros tiekimą. Remiantis prognozėmis, ketvirtadienį stichija smogs JAV pietryčių regionui. „Maždaug visą dieną prognozuojamas nuolatinis ar staigus stiprėjimas, o iki antradienio vakaro „Michael“ gali tapti dideliu uraganu“, – pranešė NHC. Anksčiau tarnyba perspėjo, kad uraganas kai kuriuose šiaurės rytinės Meksikos įlankos pakrantės dalyse gali sukelti įvairių pavojų gyvybei, tokių kaip didelis bangavimas, smarkios liūtys ir itin stiprus vėjas. Pirmi „Michael“ lietūs pirmadienį jau pradėjo kristi Floridos salose. Anot sinoptikų, kritulių lygis antradienį gali pasiekti 10 centimetrų. Vėlai pirmadienį buvo prognozuota, kad vakariausios Kubos dalies gyventojai sulauks iki 20 cm kritulių. „Toks kritulių kiekis gali sukelti gyvybei pavojingų staigių potvynių ir purvo nuošliaužų“, – įspėjo NHC. Prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), sakydamas kalbą pasaulinės policijos vadų asociacijos renginyje, pareiškė, kad federalinė valdžia yra pasirengusi stichijos siautėjimui ir paragino gyventojus ruoštis blogiausiam. „Ar galite patikėti? Panašu, kad tai bus dar vienas didelis (uraganas)", – sakė jis. Tuo tarpu stichijos laukiančios Floridos gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį 35 apygardose ir nurodė būti pasiruošusiems 1 250 Nacionalinės gvardijos kariams. Floridos valstijos universitetas ir Leono apygardos mokyklos savo ruožtu antradienį pranešė, kad šios įstaigos bus uždarytos savaitei.

