Šveicarijos policija patarė neduoti R. Abramovičiui leidimo apsigyventi šalyje, kadangi jis gali būti susijęs su pinigų plovimu arba gali turėti ryšių su nusikalstamomis organizacijomis, informuoja BBC.

R. Abramovičius teigia niekada nenusižengęs įstatymams.

„Chelsea“ futbolo klubo savininkui nei Šveicarijoje, nei kokioje kitoje šalyje nebuvo pareikšta apkalta.

Įtarimams pagrindo davė leidybinės grupės Ciuriche „Tamedia“ gautas slaptas policijos laiškas. Žurnalistai iš „Tamedia“ grupės gavo minėtą policijos laišką ir po kelių mėnesių išsikovojo teisę jį išspausdinti visuose grupei priklausančiuose naujienų leidiniuose, taip pat ir portale „24 heures“. Kaip rašyta laiške, policijos nuomone, R. Abramovičiaus buvimas šalyje kelia pavojų visuomenės saugumui ir Šveicarijos reputacijai.

R. Abramovičiaus advokatas Danielis Glaslas teigia, kad milijardierius niekada „neturėjo ryšių su nusikalstamomis organizacijomis ir nė nebuvo jais įtariamas.

Advokatas sakė esąs be galo nusivylęs, kad buvo paviešinta konfidenciali informacija iš Šveicarijos valstybinių dokumentų. Advokato teigimu, teisininkai pateikė prašymą policijai patikslinti faktus, be to, kreipsis į teismą dėl informacijos skleidimo.

„Nepaisant kelių prašymų, „FedPol“ (Šveicarijos federalinės policijos biuras) nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų šiuos šmeižikiškas pareiškimus“, – pridūrė advokatas.

Oligarchas norėjo apsigyventi Šveicarijos Alpių kurortiniame miestelyje Verbier.

Pasibaigus R. Abramovičiaus Didžiosios Britanijos vizai, o naujosios išdavimo procesui užsitęsus ilgiau nei įprasta, jis priėmė Izraelio pilietybę (Izraelis taiko nuostatą, kad kiekvienas žydas arba žydo vaikas ar anūkas turi teisę į Izraelio pilietybę).

Turintieji Izraelio pasą įleidžiami į JK be vizos, o rusams reikalinga viza.