JAV prezidentas Donaldas Trumpas nesilankys Pasaulio ekonomikos forume, nes šalyje tęsiasi vyriausybės uždarymas ir jos vadovas siekia finansavimo sienos su Meksika statybai.

JAV iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas ir valstybės sekretorius Mike`as Pompeo buvo pakviesti prisijungti prie Kinijos viceprezidento Wango Qishano Davose, abiem šalims bandant derėtis dėl paliaubų baudžiamajame tarifų kare.

Tikimasi, kad į forumą susirinks 3 tūkst. politikų ir verslo veikėjų, įskaitant 65 vyriausybių lyderius iš Vokietijos, Izraelio, Zimbabvės ir kitų šalių.



Pirmajame 2019 metų tokio pobūdžio forume turėjo dominuoti klimato krizės klausimai, sakė „Greenpeace International“ vykdomoji direktorė Jennifer Morgan.

„Vis dėlto klimato kaitos sukeliamos problemos yra tik vienas iš daugelio sprendžiamų klausimų. Davoso „elitas“ vis dar apsimeta, kad turime laiko išspręsti klimato krizę. Mes ne“, - pridūrė ji.

Klimato kaitos temos vyrauja daugelyje šių metų Davoso programų. Forume dalyvaus 1 700 įmonių vadovai ir bus diskutuojama apie tai, kaip verslo pasaulis bando prisitaikyti prie D. Trumpo lyderystės keliamų grėsmių.

Be to, vadinamasis „Brexitas“ turėtų įvykti kovo 29 dieną. Davose bus kalbama apie Didžiosios Britanijos galimybes pasitraukti iš Europos Sąjungos be susitarimo. Jungtinės Karalystės premjerė Theresa May parlamente nesulaukė paramos savo išstojimo planui.

Th. May taip pat nedalyvaus Davoso ekonomikos forume, nes ji bando išeiti iš politinės aklavietės Londone. Visgi tarptautinės prekybos sekretorius Liamas Foxas į forumą vyks ir bandys aptarti Didžiosios Britanijos ateitį po „Brexito“.

„Brexitas“, prekybos karai ir populizmas šiemet vyraus Davoso diskusijose“, naujienų agentūrai AFP sakė diplomatas.