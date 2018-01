Pagal aukų skaičių šis gaisras yra didžiausia tokio pobūdžio nelaimė šalyje per daugiau kaip dešimtmetį. Gaisras penktadienį ryte įsiplieskus šešiaukščio pastato, kuriame veikia ligoninė ir senelių namai, pirmame aukšte. Dar per 80 žmonių nukentėjo Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti vienas pacientas, kybantis ant lyno, nuleisto iš sraigtasparnio, pakibusio virš ligoninės Mirjango mieste. Dar vienas žmogus lipo per langą, kad nusileistų žemyn ugniagesių kopėčiomis. Aukų skaičius ryte sparčiai augo, nes dalis išgelbėtų sužeistųjų vėliau mirė. Iki pietų žuvusiųjų padaugėjo iki 41, nurodė naujienų agentūra „Yonhap“, remdamasi ugniagesių informacija. „Dvi slaugytojos sakė mačiusios, kaip ugnis staiga įsiplieskia ligoninės priimamajame“, – sakė ugniagesių vadas Choi Man-woo (Čoi Manu). Vis dėlto gaisro priežastis kol kas nežinoma. Pasak Choi Man-woo, visi pacientai buvo išvesti į lauką. Evakuoti 15 pacientų iš intensyviosios terapijos skyriaus trečiame aukšte truko ilgiau, nes ugniagesiams teko laukti šį procesą galinčių prižiūrėti medikų. Pasak ugniagesių vado, visos aukos yra ligoninės pacientai arba darbuotojai. „Daugiausiai aukų buvo pirmame ir antrame ligoninės aukštuose... kai kurie mirė gabenami į kitą ligoninę“, – aiškino jis. Vaizdo įrašuose ir nuotraukose matyti tirštų dūmų gaubiamas pastatas ir jį apsupę daugybė ugniagesių mašinų. Likę gyvi žmonės buvo vedami į laukę susupti į antklodes. Užgesinus liepsnas ugniagesiai naršė išdegusio pastato vidų. Policija nurodė, kad įsiplieskus gaisrui Sejongo ligoninėje buvo apie 200 žmonių. Šalies prezidentas Moon Jae-inas sušaukė skubų posėdį su patarėjais ir pareikalavo tučtuojau ištirti gaisro priežastis. Prieš mėnesį Pietų Korėjos mieste Džečone 29 žmonės žuvo per gaisrą viename sporto klube. Manoma, kad tą tragediją nulėmė netinkamai įrengti avariniai išėjimai, degios apdailos medžiagos ir neteisėtai pastatyti automobiliai, trukdė privažiuoti ugniagesių mašinoms. Penktadienį įvykęs gaisras ligoninėje yra pražūtingiausias su ugnimi susijęs incidentas per ilgiau kaip dešimtmetį, 2003 metais per padegimą pietrytinio Tegu miesto metropoliteno stotyje žuvo 192 žmonės.

