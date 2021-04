Daugiau nei 1 tūkst. žmonių Indijos religinėje šventėje patvirtinta COVID-19 infekcija

Per dvi paras virusas buvo patvirtintas daugiau nei 1 tūkst. žmonių Haridvaro mieste, esančiame prie šventosios Gangos upės, kur vyksta religinės Kumbha Melos šventės ritualas.

Iki balandžio pabaigos truksianti Kumbha Mela vyksta koronavirusui Indijoje plintant sparčiausiai nuo pandemijos pradžios. Sveikatos ekspertai dėl tokio plitimo kaltina religinius renginius, politinius mitingus rinkimus organizuojančiose valstijose ir žmonių susibūrimus viešose vietose.

Trečiadienį vyriausybė dėl vėl padidėjusio viruso plitimo atidėjo mokyklos egzaminus 15 ir 18 metų mokiniams, turėjusius vykti gegužės–birželio mėnesiais.

Nepaisant augančio naujų užsikrėtimo atvejų skaičiaus, į religinę šventę rinkosi daugybė maldininkų.

Pirmadienį ir antradienį didžiulės minios žmonių grūdosi prie upės krantų, kad pasinertų į Gangos vandenis, kaip tikima, nuplaunančius nuodėmes ir išvaduojančius iš gimimų ir mirčių rato.

„Mūsų tikėjimas mums yra svarbiausias dalykas. Būtent stiprus tikėjimas sutraukė čia tiek daug žmonių pasinerti į Gangą“, – naujienų agentūrai AFP sakė Kumbha Melos šventės organizacinių komitetų narys Siddharthas Chakrapani.

Iš maždaug 50 tūkst. mėginių, paimtų Haridvare, COVID-19 buvo patvirtinta 408 asmenims pirmadienį ir dar 594 – antradienį, nurodė Utarakhando valstijos, kur yra Haridvaras, vyriausybė.

Šiaurinės Utar Pradešo valstijos vyriausiasis ministras Yogi Adityanathas trečiadienį socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad jam tyrimais taip pat buvo patvirtinta koronavirusinė infekcija.

Bendras Indijoje patvirtintų užsikrėtimo pandeminiu koronavirusu atvejų skaičius šią savaitę pranoko bendrą Brazilijos COVID-19 atvejų skaičių ir dabar yra antras pagal dydį pasaulyje.

Didžiulėje 1,3 mlrd. gyventojų turinčioje šalyje trečiadienį per parą buvo registruota daugiau 184 tūkst. naujų COVID-19 atvejų – didžiausias skaičius per vieną dieną nuo pandemijos pradžios. Iš viso per tą laikotarpį šalyje užfiksuota beveik 13,9 mln. atvejų.

Indijoje trečiadienį registruotas mirčių skaičius pirmą kartą nuo spalio vidurio viršijo 1 tūkstantį.

Vietos valdžia įvedė naktines komendanto valandas ir judėjimo bei veiklos suvaržymų.