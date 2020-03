Daugėja koronavirusu užsikrėtusių žmonių mirčių: perspėjimas dėl kelionių – aukščiausio laipsnio

Perspėjimas dėl kelionių sugriežtintas iki aukščiausio – ketvirto – laipsnio, šeštadienį Baltuosiuose rūmuose panešė viceprezidentas Mike‘as Pence‘as.

Be to, paskelbti nauji ribojimai dėl Irano. Užsieniečiai, kurie per praėjusias 14 dienų lankėsi Irane, nebus įleisti į JAV, sakė M. Pence‘as. Jis, prezidento Donaldo Trumpo pavedimu, vadovauja kovos su koronavirusu darbo grupei. Amerikiečiai Europoje šiuo metu turi būti ypač atsargūs, šiek tiek vėliau sakė ir D. Trumpas.

Nuo Covid-19 pirmas žmogus mirė ir Australijoje. 78-erių auka užsikrėtė prie Japonijos krantų karantinuotame kruiziniame laive „Diamond Princess“. Čia jis buvo kartu su žmona. Jie buvo tarp 160 žmonių, kurie iš laivo nugabenti į Australiją.

Kinijoje nuo naujojo kornaviruso mirė dar 35 žmonės. Pasak Sveikatos komisijos Pekine, beveik visi nauji mirties ir infekcijų atvejai užregistruoti labiausiai epidemijos apimtoje Hubėjaus provincijoje. Čia būta 34 mirčių ir 570 naujų susirgimų. Iš viso Kinijoje virusas jau pražudė 2 870 žmonių. Bendras infekuotųjų žemyninėje Kinijoje skaičius pasiekė beveik 80 000. Oficialiais duomenimis, apie pusę žmonių pasveiko.

Sveikatos apsaugos departamentas CNN patvirtino, kad sekmadienį Australijoje buvo du nauji koronaviruso atvejai, pagal kuriuos šalies rodiklis buvo 27.

JAV – pirmoji šalyje koronavirusu užsikrėtusio žmogaus mirtis

Vašingtono valstijoje mirė naujuoju koronavirusu užsikrėtęs pacientas tapęs pirmąja šio protrūkio auka Jungtinėse Valstijose, šeštadienį pranešė pareigūnai.

Anksčiau šeštadienį buvo paskelbta apie jau ketvirtą užsikrėtimo, kurio kilmės nėra žinoma, atvejį JAV Vakarų pakrantės regione. Tai rodo, kad susirgimas COVID-19 veikiausiai pradėjo nepastebimai plisti šalyje.



Vienas koronavirusu užsikrėtęs žmogus mirė Kingo apygardoje, turinčiai daugiausiai gyventojų šioje valstijoje. Jai priklauso ir 700 tūkst. gyventojų turintis Siatlo miestas.

Mirusio paciento tapatybė kol kas nebuvo paviešinta.

Milijonai vaikų visame pasaulyje nelanko mokyklos

18-metei Huang Yiyang mokykla prasideda, kai ji atidaro savo nešiojamąjį kompiuterį.

Per pastarąsias dvi savaites nebuvo skambučių mokyklose, triukšmingų koridorių, užimtų valgyklų ar uniformų. Užuot fiziškai važiavusi į savo viešąją mokyklą Šanchajuje, Huanga sėdi prie savo nešiojamojo kompiuterio nuo 8 iki 17 valandos – dažnai tiesiog su pižama žiūrėdama tiesioginę transliaciją iš klasės.

Kūno kultūros klasei jos mokytoja atlieka pratimus, kuriuos mokiniai turi sekti.

Kai ji uždeda lipdukus ar audinius ant savo internetinės kameros, klasės draugai nemato jos, jei mokytojas ragina ją atsakyti į klausimą. „Mes esame namuose, todėl neatrodome taip gerai“, – sako ji.

Huanga neišeina iš namų ir mėnesį nematė savo draugų. Nors ji yra izoliuota, ji taip pat yra dalis to, kas gali būti pavadinama didžiausiu nuotolinio mokymosi eksperimentu pasaulyje.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas nurodė, kad 13 val. 30 min. Rytų pakrantės (20 val. 30 min. Lietuvos) laiku informuos žiniasklaidą apie „naujausią padėtį dėl koronaviruso“.

Liuksemburge patvirtintas pirmas koronaviruso atvejis

Liuksemburge šeštadienį buvo patvirtintas pirmasis užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejis, žurnalistams sakė sveikatos ministrė Paulette Lenert.

Į penktą dešimtį įkopęs vyras „šios savaitės pradžioje“ grįžo iš Italijos į Liuksemburgą, ir netrukus jam pasireiškė koronaviruso sukeliamos ligos COVID-19 simptomai. Atlikus tyrimą, jam buvo diagnozuota ši infekcija, nurodė ministrė.

Pasak jos, į Nyderlandus tirti išsiųstas dar vienas mėginys, tyrimo rezultatai paaiškės sekmadienį.

Pacientas izoliuotas vienoje Liuksemburgo ligoninėje, jo šeimos nariai karantinuoti. P. Lenert pridūrė, kad susidūrus su COVID-19 atveju, laikomasi visų procedūrų, „kaip ir planuota“.

P. Lenert nurodė, kad tas asmuo sugrįžo iš Italijos per Belgijos Šarlerua oro uostą. Šiaurės Italijoje užfiksuotas didžiausias koronaviruso protrūkis Europoje: juo užsikrėtė daugiau kaip 1 000 žmonių, o 29 asmenys mirė.

Dar 18 Liuksemburgo piliečių šiuo metu laikomi karantine viename viešbutyje Ispanijos Tenerifės saloje, kur koronavirusas buvo nustatytas vienam ten apsistojusiam vyrui ir jo sutuoktinei.

Koronaviruso atvejų tik daugėja



Tuo tarpu pasaulyje koronaviruso atvejų tik daugėja. Šiandien Pietų Korėja pranešė apie dar 376 koronaviruso atvejus, dėl kurių iš viso šalyje jau yra skaičiuojami 3526 atvejai ir 17 mirčių.

Tarp naujų atvejų 333 atvejai yra iš pietinio Daegu miesto, o 26 – iš Šiaurės Gyeongsango provincijos, supančios Daegu.

Meksika nustatė pirmuosius tris koronaviruso atvejus, siejamus su Italija

Meksikos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad šalyje buvo nustatyti trys pirmieji užsikrėtimo koronavirusu atvejai. Šalis tapo antrąja Lotynų Amerikos valstybe, kurią pasiekė viruso protrūkis.

Trys vyrai – du Meksike ir vienas Šiaurės vakarų Sinaloa valstijoje, – manoma, lankėsi Šiaurės Italijoje, laikomoje viruso protrūkio epicentru Europoje.

„Visi trys vyrai greičiausiai užsikrėtė iš to paties šaltinio. Visi trys atvejai yra atsivežti“, – penktadienį spaudos konferencijoje sakė Sveikatos apsaugos ministerijos generalinis epidemiologijos direktorius Jose Luisas Alomia.



Aukšto rango ministerijos pareigūnas Hugo Lopezas-Gatellis kitos spaudos konferencijos metu sakė, kad vienas iš vyrų šalies sostinėje yra „susirgęs nesunkia liga“, kurios simptomai „yra panašūs į gripo“.

„Jis yra jaunas, tad jo atvejis nėra rizikingas“, – sakė jis.

Pacientas ir penki jo šeimos nariai buvo izoliuoti Nacionaliniame kvėpavimo takų ligų institute, pridūrė H. Lopezas-Gatellis.

Antrasis užsikrėtęs asmuo yra 41-erių vyras, sugrįžęs iš Italijos Bergamo miesto. Jis izoliuotas Sinaloa valstijos viešbutyje, pranešė pareigūnai.

Trečiasis Meksiko miesto infekuotas asmuo yra 59-erių vyras, taip pat lankęsis Šiaurės Italijoje, tačiau pareigūnai nepaskelbė, ar jis buvo hospitalizuotas.

Italijoje šiuo metu yra užfiksuota 650 užsikrėtimo koronavirusu atvejų ir 17 mirčių.

Meksikoje yra tiriami dar du įtariami užsikrėtimo atvejai – centrinėje Guanajuato ir Šiaurės vakarų Durango valstijoje.

„Tai nėra nacionalinė ar sveikatos ekstremalioji situacija“, – sakė H. Lopezas-Gatellis, ragindamas meksikiečius išlikti ramius, dėl kilusios panikos nepirkti tokių prekių, kaip medicininės kaukės.

Meksika yra antroji Lotynų Amerikos šalis, nustačiusi užsikrėtimo koronavirusu atvejų. Trečiadienį apie infekuotą asmenį pranešė Brazilija.

Visame pasaulyje šiuo metu apie užsikrėtimus virusu praneša daugiau nei 50 valstybių.

Prancūzija dėl koronaviruso atšaukė daugiau kaip 5 tūkst. žmonių susibūrimus

Siekdama apriboti naujojo koronaviruso plitimą Prancūzija šeštadienį paskelbė atšauksianti visus viešus susibūrimus uždarose erdvėse, kuriuose dalyvautų daugiau kaip 5 tūkst. žmonių.

Toks sprendimas buvo priimtas po specialaus ministrų pasitarimo dėl viruso, kuriuo, kaip sakė sveikatos apsaugos ministras Olivier Veranas, šalyje jau užsikrėtė 73 žmonės.

Taip pat atšaukti sekmadienį Paryžiuje planuotas pusmaratonis ir paskutinė žemės ūkio simpoziumo diena.

Stabdomi skrydžiai

„American Airlines“ sustabdo skrydžius iš Majamio tarptautinio oro uosto ir Niujorko JFK oro uosto į Milaną, Italijoje, šeštadienio vakarą pranešė oro linijų bendrovė.

Sustabdymas įsigalioja nuo kovo 1 d., O skrydžiai bus atnaujinti balandžio 25 d.

Paprastai vežėjas vykdo vieną skrydį į ir iš kiekvieno miesto per dieną.

Klientai, kurių skrydžiai buvo atšaukti ir kurie nenori vėl užsisakyti, gali paprašyti visos pinigų sumo grąžinimo per „American Airlines“ svetainę.

Italijoje užsikrėtusių koronavirusu skaičius peržengė 1 000, mirė 29

Italijoje nuo koronaviruso protrūkio pradžios patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičius peržengė 1 000, o per pastarąją parą mirus aštuoniems žmonėms bendras aukų skaičius išaugo iki 29, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Nuo protrūkio pradžios susirgimas COVID-19 diagnozuotas 1 128 žmonėms. Penktadienį jų buvo 888.

Vis dėlto 52 proc. asmenų, kuriems buvo diagnozuota koronaviruso infekcija, jokių simptomų nepasireiškė, nurodė Italijos sveikatos apsaugos tarnybos.