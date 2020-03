Dar viena tragiška diena Ispanijai: per parą mirė daugiausiai žmonių nuo pat protrūkio pradžios

Šis per vieną dieną mirusių COVID-19 užsikrėtusių žmonių skaičius yra didžiausias šalyje nuo protrūkio pradžios.

Ispanija nusprendė smarkiai suintensyvinti įtariamų užsikrėtusiųjų tikrinimą ir užsakė milijonus testų rinkinių iš viso pasaulio.

Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys rodo, kad užsikrėtusiųjų šalyje padaugėjo iki 64 059, nors užkrato plitimo mastas atrodo šiek tiek lėtėjantis. Per pastarąją parą asmenų, kuriems buvo patvirtinta koronaviruso infekcija, padaugėjo beveik 8 000 arba 14 proc., o per ankstesnę parą – 18 procentų.

Kaip bebūtų, per vieną parą mirusių žmonių skaičius buvo daug didesnis negu Italijoje, kuri per vėliausią duomenų atnaujinimą ketvirtadienį vakare paskelbė apie 662 per parą mirusius žmones.

Italijoje iki šiol mirė 8 165 koronavirusu užsikrėtę asmenys, o bendras patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius išaugo iki 80 539.

Iki ketvirtadienio vakaro Italija pirmavo pasaulyje pagal užsikrėtusiųjų skaičių, bet galiausiai šią šalį aplenkė Jungtinės Valstijos, kur jau patvirtinta mažiausia 85 991 užsikrėtimo atvejis.

Ispanija nuo kovo 14-osios šalies mastu įvedė griežtas karantino priemones, galiosiančias mažiausiai iki balandžio 11-osios. Naujausia statistika teikia vilties, kad šios priemonės pradeda veikti.