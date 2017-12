FTB agentai atliko kratą 26 metų Everitto Aarono Jamesono namuose ir rado „kankinio atsisveikinimo laišką“ bei kelis šaunamuosius ginklu. Modesto mieste gyvenantis buvęs karys, pastaruoju metu dirbęs vilkiko vairuotoju, penktadienį buvo apkaltintas mėginęs teikti pagalbą užsienio teroristinei organizacijai. E. A. Jamesonas buvo užmezgęs ryšį su vienu slaptuoju agentu, kurį laikę susijusiu su džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) vadovybe. Vyras sakė norįs įvykdyti išpuolį San Fransisko 39-ojoje prieplaukoje, nes joje būna daug žmonių, sakoma FTB paskelbtuose rašytiniuose parodymuose. Jis sakė su priedanga dirbusiam agentui, kad pirmoji Kalėdų diena būtų „tobula diena įvykdyti ataką“ ir kad „jam nereikia pabėgimo plano, nes jis pasiruošęs mirti“, nurodoma dokumente. 39-oji prieplauka, kurioje veikia daug restoranų, barų ir suvenyrų krautuvėlių, yra viena labiausiai turistų pamėgtų San Francisko vietų. Ten pat įsikūręs miesto okeanariumas; šiame rajone rengiami nemokami koncertai ir gatvės menininkų pasirodymai. Be to, daugelis ten susirenka fotografuoti jūrų liūtų, išlipančių į krantą žemiau esančiame mažųjų laivų uoste. E. A. Jamesonas buvo stebimas, tad „visuomenei niekada nebuvo iškilęs betarpiškas pavojus“, sakoma FTB atstovės Katherine Zackel pranešime. Ji ir San Fransisko mero pareigas einantis Londonas Breedas nurodė, kad šiuo metu jokių kitų grėsmių nežinoma, bet policija prieš kelias dienas buvo informuota apie FTB vykdomą tyrimą ir padidino budrumą visame mieste. „San Fransiskas yra miestas, išdidžiai ginantis demokratiją ir laisvę. Liūdna, kad dėl to mūsų namai tampa taikiniu, – sakoma L. Breedo pareiškime. – Neleisime, kad vieno pavojingo asmens sužlugdyti kėslai sutrikdytų mūsų gyvenimo būdą. Liksime budrūs ir toliau saugosime mūsų miestą nuo bet kokios grėsmės.“ E. A. Jamesonas internete yra paskelbęs radikalių džihadistų žinučių ir pareiškęs palaikymą vairuotojui, per šių metų Heloviną nukreipusį pikapą į pėsčiuosius Niujorke per ataką, pareikalavusią aštuonių žmonių gyvybių, nurodė FTB. Buvęs karys pareiškė siūlė pasinaudoti jo vilkiku panašiam išpuoliui surengti, sakoma paskelbtuose parodymuose. FTB šį tyrimą pradėjo rugsėjo viduryje, sužinojęs, kad E. A. Jamesonas reiškia palaikymą žinutėms, kuriose reiškiamas palankumas terorizmas arba „Islamo valstybei“. Jis paspaudė mygtuką „labai patinka“ po socialiniuose tinkluose paskelbta karikatūra, vaizduojančią Santa Klausą, grasinantį susprogdinti Niujorke dėžę dinamito. Agentai trečiadienį surengė kratą šio vyro namuose ir rado „kankinio laišką“, pasirašytą E. A. Jamesono vardo islamiška forma, taip pat jo testamentą, atnaujintą lapkritį. Pareigūnai taip pat rado pirotechnikos priemonių, du šautuvus ir 9 mm kalibro pistoletą. Pareigūnams vykdant kratą E. A. Jamesonas „reiškė palaikymą ISIS (IS) ir terorizmui, taip pat kalbėjo apie plano įvykdyti ataką aspektus ir pabrėžė, kad būtų laimingas, jeigu ataka būtų buvusi įvykdyta“, sakoma teisėsaugos pranešime. Penktadienį jam buvo skirtas kardomasis kalinimas. Jeigu vyro kaltė bus įrodyta, jam gresia iki 20 metų įkalinimo. 2009 metais E. A. Jamesonas lankė jūrų pėstininkų bazinio parengimo kursus ir įgijo taikliojo šaulio kvalifikaciją. Vis dėlto jis buvo pašalintas iš tarnybos, nes nebuvo atskleidęs, kad sirgo astma. Kalbėdamasis su slaptaisiais agentais jis minėjo, kad anksčiau tarnavo kariuomenėje. „Esu apmokytas kovos metodų ir karo dalykų“, – E. A. Jamesonas sakė vienam agentui. Prieš dvejus metus E. A. Jamesonas atsivertė į islamą viename šio tikėjimo centre Mersedo mieste. „Radikalaus islamo terorizmo grėsmė yra reali – ir rimta“, – sakoma JAV generalinio prokuroro Jeffo Sessionso pareiškime. Vis dėlto jis pridūrė, kad federaliniams agentams šįkart pavyko apsaugoti šalį nuo „numanomo sąmokslo žudyti amerikiečius“.

