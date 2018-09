Liudytojos Julie Swetnick advokato Michaelo Avenatti paskelbtame pareiškime sakoma, kad šie incidentai vyko vakarėliuose Merilando priemiestyje, kur ji dalyvavo būdama moksleivė. Jos parodymus teisininkas išsiuntė Senato teisės komitetui, surengsiančiam posėdį dėl B. Kavanaugh kandidatūros patvirtinimo, ir pareikalavo, kad šiuos kaltinimus išnagrinėtų Federalinis tyrimų biuras.

Senato komitetas ketvirtadienį planuojam surengti posėdį, per kurį būtų išklausyta kita moteris, kaltinanti B. Kavanaugh lytine prievarta. Po to penktadienį turėtų būti surengtas balsavimas dėl teisėjo paskyrimo į Aukščiausiąjį Teismą, bet naujausi pareiškimai gali sužlugdyti šį permainingą procesą.

Senato teisingumo komiteto atstovas sakė, kad jo teisininkai ketina išnagrinėti J. Swetnick pateiktą pareiškimą.

Naujoji liudytoja sakė dirbusi įvairiose vyriausybės institucijose, įskaitant Iždo departamentą ir JAV mokesčių inspekciją – Vidaus pajamų tarnybą.

Pats T. Kavanaugh griežtai atmetė J. Swetnick teiginius.

„Tai absurdiška ir (paimta) iš „Prieblandos zonos“, – Baltųjų rūmų išplatintame pareiškime rašo 53 metų teisėjas, turėdamas omenyje populiarų įtempto siužeto televizijos filmų ciklą.

„Nežinau, kas ji tokia, ir šito niekada nebuvo“, – pridūrė T. Kavanaugh.

M. Avenatti paskelbtame J. Swetnick pareiškime sakoma, kad ji dalyvavo daugiau kaip dešimtyje vakarėlių, kuriuose taip pat buvo T. Kavanaugh.

Moteris teigia matydavusi, kad T. Kavanaugh per tuos vakarėlius elgiasi kaip „bjaurus girtuoklis“, taip pat mačiusi, kaip „merginos buvo glamonėjamos ir grabaliojamos be jų sutikimo“.

„Daugelyje šių vakarėlių stebėdavau, kaip Brettas Kavanaugh be saiko geria ir smurtingai bei fiziškai agresyviai elgiasi su merginomis – pavyzdžiui, prisispaudžia prie merginų be jų sutikimo, „trinasi“ į merginas arba mėgina nuvilkti arba patraukti merginų drabužius, kad atsidengtų intymios kūno dalys“, – rašo J. Swetnick.

„Taip pat stebėdavau, kaip jis užgaulioja merginas seksualiais komentarais, turėjusiais ja sumenkinti, pažeminti ir sutrikdyti“, – pridūrė ji.

J. Swetnick pabrėžė, kad T. Kavanaugh pareiškimai, kad jis esąs „nekaltas“ ir kad vidurinėje mokykloje lytine veikla jam apskritai nebuvo būdinga, yra „absoliučiai klaidingi ir melagingi“.

Be to, J. Swetnick pareiškė buvusi apsvaiginta vaistais ir tapo grupinio išžaginimo auka per vieną vakarėlį, įvykusį maždaug 1982 metais. Pasak jos, ten irgi dalyvavo B. Kavanaugh.

Ji netvirtino, kad B. Kavanaugh dalyvavo šiame išžaginime arba žinojo, kad ji buvo išprievartauta. Vis dėlto J. Swetnick teigė, kad dabartinis pretendentas į Aukščiausiojo Teismo teisėjus ir kiti jo aplinkos vaikinai užsiėmė panašia veikla.

J. Swetnick sakė mačiusi, kaip T. Kavanaugh „nusitaikydavo į konkrečias merginas, kad galėtų jomis pasinaudoti“.

Moteris sakė stebėjusi „Kavanaugh ir kitų pastangas nugirdyti ir apsvaiginti merginas, kad „virtinė“ vaikinų galėtų jas visi kartu išžaginti šoniniame kambaryje arba miegamajame“.

„Gerai prisimenu, kaip per daugelį tų vakarėlių matydavau vaikinus, išsirikiavusius prie kambarių, laukiančius savo „eilės“ (santykiauti) su kambaryje esančia mergina“, – tvirtino ji.

„Tarp šių vaikinų buvo Markas Judge'as ir Brettas Kavanaugh“, – pridūrė J. Swetnick, turėdama omenyje vieną B. Kavanaugh draugą. Pastarasis vienoje savo knygoje aprašo išgertuves, kuriose jiedu dalyvaudavo, kai buvo moksleiviai.

Kavanaugh neigia

Bombos sprogimui prilygstantys nauji kaltinimai nuskambėjo dviem kitom moterims ryžusis apkaltinti teisėją lytine prievarta jų atžvilgiu 9-ame dešimtmetyje. Šis skandalas grasina sužlugdyti turėjusį būti sklandų konservatyvių pažiūrų teisėjo kandidatūros patvirtinimo procesą.

Dabartinė Kalifornijos universiteto profesorė Christine Blasey Ford ketvirtadienį turi liudyti Senato teisės komitetui dėl savo kaltinimų, kad B. Kavanaugh ją užpuolė per vieną moksleivių vakarėlį, kai jiedu buvo paaugliai.

JAV Senato demokratų mažumos lyderis Chuckas Schumeras trečiadienį pareikalavo, kad respublikonai „nedelsiant įšaldytų“ kandidato tvirtinimo procesą.

„Tvirtai tikiu, kad teisėjas Kavanaugh turėtų pasitraukti iš svarstymo, – sakoma Ch. Schumero pareiškime. – Jeigu jis to nepadarys, posėdis ir balsavimas mažų mažiausiai turi būti atidėtas, kol FTB ištirs visus šiuos kaltinimus.“

B. Kavanaugh taip pat yra kaltinamas apsinuoginęs prieš savo bendraklasę Deborah Ramirez ir privertęs jį liesti per vienas išgertuves Jeilio universitete, praėjus keleriems metams po minėtų incidentų per moksleivių vakarėlius.

Trečiadienį paskelbtame B. Kavanaugh pareiškime Ch. Blasey Ford kaltinimai buvo dar kartą atmesti.

„Kategoriškai ir nedviprasmiškai neigiu dr. Ford kaltinimus prieš mane, – rašo jis. – Su dr. Ford jokio lytinio arba fizinio kontakto neturėjau.“

„Pastarosiomis dienomis buvo paskelbta kitų melagingų ir nepagrįstų kaltinimų, – pridūrė teisėjas. – Karštligiškai stengtasi kažką ištraukti – bet ką, kad ir kaip (tai būtų) iš piršto laužta arba šlykštu – kad tik būtų užblokuotas balsavimas dėl mano paskyrimo.“

„Visa tai yra paskutinės minutės šmeižtas – aišku ir paprasta“, – pabrėžė B. Kavanaugh.

„Nebūsiu įbaugintas, kad pasitraukčiau iš šio proceso, – tvirtino jis. – Šis mėginimas sužlugdyti mano gerą vardą manęs neišstums.“

T. Kavanaugh buvo asmeniškai pasiūlytas D. Trumpo užimti visam gyvenimui skiriamas pareigas Aukščiausiajame Teisme. Jis tebėra tvirtai palaikomas prezidento, nepaisant visų prieš jį pažertų kaltinimų.

D. Trumpas trečiadienį dar kartą pareiškė remiantis B. Kavanaugh ir tvirtino, kad šis teisininkas yra „iškilus“ bei „tikras brangakmenis“. Tačiau tą pačią dieną keturi žmonės pateikė rašytinius liudijimus, kad Ch. Blasey Ford jiems yra pasakojusi apie numanomą lytinį užpuolimą dar prieš pasiūlant B. Kavanaugh tapti Aukščiausiojo Teismo teisėju.

J. Swetnick advokatas M. Avenatti taip pat atstovauja JAV pornografinių filmų žvaigždei Stormy Daniels, tvirtinančiai, kad ji prieš daugiau kaip dešimtmetį turėjo romaną su D. Trumpu.