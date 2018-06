Drabužių pasirinkimas neatsižvelgiant į situaciją ar užslėpta pirmosios ponios žinutė? O jei taip, tai kam? Nuotraukos, kuriose M. Trump įamžinta su sportine chaki spalvos striuke lipanti į lėktuvą, žaibiškai išplito internete. Jos pasirodė Baltiesiems rūmams bandant slopinti tarptautinį pasipiktinimą JAV praktika atskirti migrantų vaikus nuo jų tėvų. Paklausta apie kareiviško stiliaus striukę su minėtu užrašu didelėmis baltomis raidėmis, kurią, kaip teigia pirmasis į ją dėmesį atkreipęs laikraštis „Daily Mail“, galima įsigyti parduotuvėse „Zara“ už 39 dolerius (maždaug 34 eurus), pirmosios ponios atstovė Stephanie Grisham atsakė: „Nebuvo jokios užslėptos žinutės.“ Susiję straipsniai: Melania Trump netikėtai apsilankė JAV ir Meksikos pasienyje Skandalas dėl Trumpo administracijos vykdomos politikos: tai „protu nesuvokiama“ „Tai striukė, – sakė S. Grisham. – Po šiandienos svarbaus vizito Teksase tikiuosi, kad žiniasklaida nenuspręs visą dėmesį skirti jos garderobui.“ „#SheCares („Jai rūpi“) #ItsJustAJacket („Tai tik striukė“)“, – internete įsisiūbavus spėlionėms vėliau socialiniame tinkle „Twitter“ parašė S. Grisham. JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo tviteryje vėliau taip pat pakomentavo šią situaciją ir tvirtino, kad tokiu būdu jo sutuoktinė pademonstravo savo požiūrį į žiniasklaidą, skelbiančią išgalvotas naujienas. „Užrašas „Man tikrai nerūpi, o tau?“ ant Melanios striukės yra apie žiniasklaidą, gaminančią išgalvotas naujienas. Melania sužinojo, kokia ji nesąžininga, ir dabar jai iš tikrųjų nerūpi“, – pareiškė D. Trumpas. Šaltinis Baltuosiuose rūmuose kanalui CNN pranešė, kad prezidento administracijos komunikacijos taryba sušaukė skubų posėdį, kai žinia apie M. Trump striukę ėmė plisti žiniasklaidoje. Pasak to šaltinio, tame posėdyje ir buvo sugalvota idėja susieti tą užrašą su pirmosios ponios požiūriu į žiniasklaida. Atskridusi į Makaleną Teksase pirmoji ponia pasirodė pakeitusi prieštaringai įvertintą drabužį kreminės spalvos safario stiliaus švarku. Iš anksto apie M. Trump apsilankymą prieglaudoje migrantų vaikams ir pasieniečių centre nebuvo skelbiama. Kelionė įvyko kitą dieną po to, kai prezidentas staiga nusprendė nutraukti nuo gegužės pradžios taikytą imigrantų šeimų išskyrimo praktiką, pagal kurią nuo tėvų ar globėjų buvo atskirta daugiau kaip 2,3 tūkst. nepilnamečių. Ši praktika yra D. Trumpo administracijos „nulinės tolerancijos“ politikos dėl nelegalaus sienų kirtimo rezultatas. Sielvartaujančių vaikų narvus primenančiuose aptvaruose nuotraukos ir įrašai išprovokavo pasipiktinimą visame pasaulyje. Pati M. Trump ragino rasti politinį kompromisą, kad vaikai nebebūtų atimami iš tėvų. Pirmoji ponia savo mados sprendimais išvykoms nustebina ne pirmą kartą: pernai uragano „Harvey“ padarytos žalos ji nuvyko apžiūrėti avėdama aukštakulnius adatos plonumo kulniukais.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.