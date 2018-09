Trumpoje spaudos konferencijoje ministerija nurodė pirmą kartą skelbianti minimos raketos BUK serijos numerį ir sakė, kad ji buvo pagaminta ir nusiųsta į Ukrainą dar sovietiniais laikais, ir nuo to laiko nebuvo grįžusi į Rusijos teritoriją.

Rusija neigia bet kokią atsakomybę už šio keleivinio lėktuvo numušimą ir yra pateikusi virtinę teorijų apie Kijevo kaltę.

Iš Amsterdamo į Kvala Lumpūrą skridęs laineris „Boeing 777“ 2014 metų liepos 17 dieną sudužo netoli prorusiškų Rytų Ukrainos separatistų bastiono Donecko. Žuvo visi 298 lėktuve buvę žmonės, įskaitant daug olandų.

Po tragedijos Europos Sąjunga įvedė skaudžias ekonomines sankcijas Rusijai ir kaltino Rusijos remiamus separatistus Rytų Ukrainoje, kurie yra numušę virtinę kitų lėktuvų.

Kaip sakė olandų tyrėjų vadovas, jo komanda priėjo prie išvados, kad lėktuvas buvo numuštas rusų gamybos raketa BUK iš kariuomenės brigados Rusijos pietvakariuose esančiame Kursko mieste.

Nyderlandai ir Australija gegužės mėnesį dėl lėktuvo numušimo tiesiogiai apkaltino Rusiją.

„Raketa su serijos numeriu 886847379, skirta raketų sistemai BUK, 1986 metų gruodžio 29 dieną geležinkelių transportu buvo nusiųsta į 20152-ąjį karinį junginį“, – sakė kariškių aukšto rango pareigūnas Nikolajus Paršinas, kurį citavo valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“.

Pasak jo, šio junginio bazė buvo tuomet sovietinėje Ukrainoje, o ši informacija buvo „visiškai slapta“.

„Subyrėjus Sovietų Sąjungai, ji (raketa) nebuvo atvežta į Rusijos teritoriją ir buvo inkorporuota į Ukrainos ginkluotąsias pajėgas“, – sakė pareigūnas.

Rusija nurodė nusiuntusi informaciją apie raketą Nyderlandams.

Ministerija taip pat nurodė, kad incidentą tiriančios tarptautinės komisijos naudotas vaizdo įrašas, kuriame matyti į separatistų kontroliuojamą Rytų Ukrainą vežama raketa BUK, yra klastotė. Ministerija nurodė tokias detales, kaip šviesos kritimas ant judančios transporto priemonės, ir teigė, kad ji rodoma važiuojanti atbula.

Inscenizuotoje spaudos konferencijoje buvusius nepriklausomus žurnalistus prajuokino menkas nesusipratimas. Klausimus užduoti galėjo tik Kremliui ištikimos žiniasklaidos priemonės, o klausimai iš užsienio ar nepriklausomų žiniasklaidos priemonių buvo ignoruojami. Atsakymą į vieną iš neva vietoje užduotų klausimų ministerijos atstovai turėjo parengę „Power Point“ prezentacijoje. Nesusipratimo dėka, skaidrės buvo pateiktos dar prieš užduodant klausimą, tada sparčiai paslėptos ir vėl parodytos po klausimo.

Russian Ministry of Defense press-conference on #MH17 : gave floor to 5 pro-Kremlin media for clearly pre-coordinated questions; and refused to answer any questions from independent/foreign media. Hilariously, after first "random"question, they put up a PPT slide with the answer.— Christo Grozev (@christogrozev) September 17, 2018

Best part: the powerpoint guy showed the slide too early, then hid it, then the MoD guy goes: "we even have a slide for this, as we expected such a question...can you show it?"— Christo Grozev (@christogrozev) September 17, 2018