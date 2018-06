Laivas „Alexander Maersk“ ankstyvą penktadienio rytą pakeitė kursą, gavęs perspėjamąjį signalą, naujienų agentūrai AFP sakė „Maersk Line“ atstovas Mikkelis Elbekas Linnetas. Laivas šiuo metu yra prie Pocalo uostamiesčio Sicilijoje ir laukia Italijos jūrų gelbėjimo koordinacijos centro nurodymų. Pasak M. E. Linneto, „Maersk Line“ priėmė sprendimą gelbėti migrantus remdamiesi „senomis elgesio taisyklėmis“. Italijos naujoji populistinė vyriausybė pastarosiomis savaitėmis pagrasino konfiskuoti kelis kitus organizacijų, gelbėjančių migrantus, laivus. Dėl šios priežasties tarp Europos Sąjungos ir Romos įsiplieskė diplomatinis ginčas. Šalies infrastruktūros ministras Danilo Toninelli ketvirtadienį pareiškė, kad du migrantų gelbėjimo laivai – vokiečių „Lifeline“ ir „Seefuchs“, naudojami nevyriausybinių organizacijų „Mission Lifeline“ ir „Sea-Eye“ – bus areštuoti ir nukreipti į Italijos uostus, kur bus tiriamas „jų teisinis statusas“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.