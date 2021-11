Danijos vyriausybė ketina grąžinti kaukių prievolę

aA

Danijos gyventojams jau netrukus vėl gali tekti privalomai dėvėti kaukes. Vyriausybė ketina atsižvelgti į ekspertų komisijos rekomendacijas ir grąžinti kaukių prievolę, be kita ko, viešajame transporte ir prekybos vietose. Tai trečiadienį spaudos konferencijoje pareiškė sveikatos ministras Magnusas Heunickė. Be to, neigiamas PGR testo rezultatas ateityje galios tik 72 valandas, o greitojo testo – 48.