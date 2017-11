Kad neplūduriuotų vandenyje, prie nukirstos rankos buvo prikabintas metalinis svarmuo; panašiai buvo nuskandintos ir moters kojos, kurias pareigūnai surado kiek anksčiau. Šis kraupus radinys buvo aptiktas antradienį, maždaug už kilometro nuo vietos, kur praėjusį mėnesį buvo surastas krepšys, o jame – žurnalistės galva ir kojos, sakoma Kopenhagos policijos pranešime. Tyrimui artimas šaltinis sakė, kad ta ranka tikriausiai buvo nužudytosios K. Wall, tačiau šiam spėjimui patvirtinti prireiks ilgo tyrimo. Spalį 46 metų danų išradėjas Peteris Madsenas prisipažino sukapojęs švedų žurnalistės palaikus, kurių dalys buvo rastos Kiogės įlankoje prie Kopenhagos. Susiję straipsniai: Žiauriu švedų žurnalistės nužudymu įtariamam danų išradėjui kaltinimai bus pateikti gruodį Išvarytieji? Medikai emigruoja jau ne po vieną, o ligoninėmis: miestelis Danijoje, kur dirba keliasdešimt gydytojų iš Lietuvos 31 metų žurnalistė dingo rugpjūčio 10 dieną po interviu su juo savadarbiame povandeniniame laive. P. Madsenas įtariamas nužudęs K. Wall, tačiau šiuos kaltinimus jis neigia ir tvirtina nežinąs, kaip mirė toji moteris. Policijai išradėjas sakė, kad žurnalistė mirė povandeninio laivo viduje, kai jis pats buvo ant denio. Prokurorai anksčiau sakė manantys, kad P. Madsenas nužudė K. Wall dėl kažkokios savo seksualinės fantazijos, sukapojo moters palaikus ir išmetė juos į jūrą. Danų narai tęs nužudytosios žurnalistės kūno dalių paieškas ketvirtadienį.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.