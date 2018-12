Pasak prokuroro Anderso Riisagerio, vyriškis, kurio pavardė neskelbiama, „dalyvavo užsakant medžiagas, ketintos panaudoti vienos ar kelių bombų gamybai“. Vyriškiui pateikti kaltinimai dėl bandymo įvykdyti teroristinį išpuolį. Jeigu teismas pripažins jį kaltu, jam gresia įkalinimo iki gyvos galvos bausmė. Minėtas įtariamasis turėjo bendrininką – 31 metų Dieabą Khadigah. Pastarajam 2017 metų liepą Vokietijos teismas skyrė 6,5 metų laisvės atėmimo bausmę. D. Khadigahas buvo suimtas 2016 metų lapkritį Vokietijoje, šiauriniame Putgardeno uostamiestyje, kai ruošėsi keltu plaukti į Daniją. Jo kuprinėje buvo rasta 17 tūkst. degtukų, 17 baterijų, petardų, du dideli virtuviniai peiliai ir šešios radijo ryšio stotelės. Pasak A. Riisagerio, degtukų siera turėjo būti panaudota sprogmenų gamybai. „Tai gali pasirodyti mėgėjiška, bet, remiantis kaltinimais, tai buvo labai rimta“, – nurodoma prokuroro pareiškime. Anksčiau buvo pranešta, kad įtariamasis gyveno Švedijoje. Remiantis Švedijos žiniasklaida, taip pat buvo įtariamas dėl šiitų maldos namų padegimo 2016 metų spalį Malmėje, kurią su Kopenhagą jungia tiltas. Dėl padegimo jis buvo išteisintas. A. Riisageris pranešė, kad įtariamojo teismas numatytas sausio 22 dieną.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.