Danijos parlamento svarstomas naujų tokių taisyklių projektas skelbia, baudos, dabar sudarančios 25 proc. „išplautų“ pinigų sumos, būtų padidintos aštuonis kartus, praneša agentūra „Bloomberg“. Projektas numato ir keletą kitų kovos su pinigų plovimu priemonių, tokių kaip finansų rinkos reguliavimo institucijų bei policijos padalinio, kovojančio su finansiniais nusikaltimais, plėtrą. „Danske Bank“ baigė vidaus tyrimą dėl pinigų plovimo per Estijos filialą ir jo ataskaitą ketina paskelbti šią savaitę. Tyrimas pagrįstas „Promontory Financial“, PwC ir EY ekspertų darbu, kurį koordinavo pirmaujanti Danijos advokatų kontora „Bruun & Hjejle“. Iš pradžių, kai pinigų plovimo per „Danske Bank“ filialą skandalas

buvo tik pradėjęs įsisiūbuoti, įtarta, kad per devynerius metus - nuo

2007-ųjų iki 2015 metų imtinai, galėto būti išplauta 3,9 mlrd. JAV dolerių. Šių metų liepą Danijos spauda skelbė jau gerokai didesnę sumą - 8,3 mlrd. JAV dolerių. Šio mėnesio pradžioje britų verslo dienraštis „The Financial Times“ rašė, jog vien tik 2013 metais per „Danske Bank“ Estijos filialą iš Rusijos ir kitų buvusios SSRS šalių galėjo būti nukreipta iki 30 mlrd. JAV dolerių. Šią milžiniško masto finansinę aferą tiria pats „Danske Bank“, Danijos finansų inspekcija, Prancūzijos pirmos instancijos teismas, taip pat Estijos prokuratūra, sulaukusi tarptautinio investuotojo Williamo Browderio atitinkamo turinio pareiškimo.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.