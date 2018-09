Zelandiją su centrine Fiuno sala ir kaimynine Švedija jungiantys tiltai buvo uždaryti, o kėlimas keltu į Vokietiją ir Švediją – sustabdytas. Dėl šių tiltų ir perkėlų uždarymo šalimais jų susidūrė ilgos eilės. Švedijos laikraštis „Aftonbladet“ citavo neįvardytą policijos šaltinį, sakiusį, kad operacija surengta dėl pagrobimo ir kad ieškoma vieno Švedijoje registruoto automobilio. Danijos televizija TV2 pranešė, kad policijos sraigtasparnis ir policijos kinologai su šunimis buvo pastebėti greitkelyje netoli Roskildės, maždaug už 40 km į vakarus nuo Kopenhagos, tarp sostinės ir Didžiojo Belto sąsiaurio tilto, jungiančio su Fiuno sala. Jokių kitų detalių kol kas neskelbiama. Remiantis Kopenhagos oro uosto svetaine, šis objektas veikė kaip įprasta.

