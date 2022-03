Danija atšaukė paskutinius koronaviruso ribojimus

Nuo antradienio nebeliko testavimosi prievolės po atvykimo į šalį. Prieš tai šis reikalavimas buvo taikomas tik nepasiskiepijusiems ir koronavirusu nepersirgusiems keliautojams bei žmonėms, norintiems įvažiuoti į šalį iš už Europos Sąjungos (ES) ir Šengeno zonos ribų.

Danija jau nuo vasario 1 dienos gyvena praktiškai be jokių ribojimų. Tada vyriausybė Kopenhagoje nusprendė atšaukti beveik visus suvaržymus, nepaisant to, kad tuo metu buvo fiksuojami rekordiškai dideli infekcijų skaičiai. To priežastimi įvardyta tai, kad po omikron atmainos atsiradimo sergama lengviau, o daugelis šalies gyventojų yra pasiskiepiję.

Nuo tada galiojo tik įvažiavimo į šalį ribojimai, tačiau dabar laipsniškai atsisakyta ir jų.

Pastaruoju metu Danijoje smarkiai sumažėjo naujų infekcijų skaičiai. Tačiau kartu sumažėjusios ir testavimo apimtys.