Toks prezidento sprendimas patvirtina, kad jis iš tiesų buvo suinteresuotas nusipirkti Grenlandiją, nors iš pradžių ši idėja buvo priimta kaip pokštas. Be to, Baltieji rūmai praėjusią savaitę patvirtino, kad šią D. Trumpo idėją derėtų vertinti rimtai dėl salos strateginės vietos.

„Remdamasis premjerės Mette Frederiksen komentarais, kad ji nebūtų susidomėjusi aptarti Grenlandijos pirkimo, atidėsiu mūsų po dviejų savaičių planuotą susitikimą vėlesniam laikui“, – parašė D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“.

Baltųjų rūmų atstovas patvirtino, kad „vizitas į Daniją yra atšauktas“.

„Premjerė, būdama tokia atvira, sutaupė daug lėšų ir pastangų tiek Jungtinėms Valstijoms, tiek Danijai. Dėkoju jai už tai ir nekantrauju persitarti dėl (susitikimo) kada nors ateityje!“ – tviteryje parašė D. Trumpas.

Danų premjerė pirmadienį pareiškė, kad D. Trumpo idėja nusipirkti iš Danijos Grenlandiją yra „absurdiška diskusija“, ir pakartojo, jog ši autonomiškoji Danijos teritorija, kurios didžiąją dalį dengia ledas, yra neparduodama.

Praėjusią savaitę JAV verslo dienraštis „The Wall Street Journal“ pranešė, kad D. Trumpas yra išreiškęs susidomėjimą Grenlandija ir savo patarėjų klausęs, ar Jungtinėms Valstijoms būtų įmanoma ją įsigyti.

D. Trumpą, buvusį nekilnojamojo turto magnatą, domina teritorijos gamtiniai ištekliai ir geopolitinė svarba, rašė leidinys.

Sekmadienį D. Trumpas pats patvirtino esąs suinteresuotas įsigyti Grenlandiją, bet pabrėžė, kad tai nėra jo administracijos prioritetas, o jo kelionė į Daniją buvo planuota „visai ne dėl šios priežasties“.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019



„Didelis nekilnojamojo turto sandoris“

„Kalbėjome apie tai“, – sakė D. Trumpas žurnalistams.

„Kilo tokia mintis, ir aš, aišku, pasakiau, kad strategiškai tai įdomu, ir mes būtume suinteresuoti, bet truputį pasikalbėsime su (Danija)", – teigė prezidentas ir pabrėžė, kad šis klausimas „nėra (vyriausybės) prioritetų sąrašo viršuje“.

Paklaustas, ar svarstytų pasiūlymą iškeisti kurią nors JAV teritoriją į Grenlandiją, D. Trumpas atsakė, kad „galima padaryti daug dalykų“.

„Iš esmės, tai yra didelis nekilnojamojo turto sandoris“, – teigė JAV vadovas.

Pirmadienį D. Trumpas juokais pažadėjo nestatyti Grenlandijoje savo vardu pavadinto viešbučio ir tviteryje pasidalino memu, kuriame pavaizduotas aukso spalvos viešbutis „Trump International Hotel Las Vegas“, iškilęs virš kuklių namelių uolėtoje pakrantėje.

„Pažadu to nedaryti Grenlandijai!“ – parašė jis.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019



Šis memas su užrašu „Grenlandija po 10 metų“ išplito tviteryje praėjusią savaitę.

Danija 2 mln. kvadratinių kilometrų salą kolonizavo XVIII amžiuje. Joje gyvena beveik 57 tūkst. žmonių.

Grenlandijoje jau ne vieną dešimtmetį veikia šiauriausia Jungtinių Valstijų karinė bazė – Tulės oro pajėgų bazė.

Grenlandijos užsienio reikalų ministerija penktadienį paskelbė, kad sala yra pasirengusi aptarti verslo galimybes, bet pabrėžė, kad teritorija nėra parduodama.

„Grenlandija yra turtinga tokių išteklių kaip mineralai, švariausias vanduo ir ledas, žuvys, jūros gėrybės, atsinaujinantieji energijos ištekliai ir yra nauja nuotykių turizmo kryptis“, – sakoma ministerijos pranešime tviteryje.

„Esame atviri verslui, o ne parsidavimui“, – priduriama jame.