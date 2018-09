Praėjus savaitei po incidento, kai Sirijos kariuomenė pamėgino smogti antskrydį surengusiems Izraelio naikintuvams ir per klaidą numušė Rusijos lėktuvą, Maskva pirmadienį paskelbė perduosianti Damaskui pažangių zenitinių raketų sistemų S-300. Maskva kaltina Izraelio pilotus sąmoningai pasinaudojus didesniu Rusijos lėktuvu kaip „priedanga“. Antradienio vakarą Sirijos užsienio reikalų viceministras Faisalas al Meqdadas pareiškė, kad Damaskas sveikina S-300 perdavimą, turintį įvykti per artimiausias dvi savaites. Šios sistemos pakeis dabar Sirijos turimas pasenusias Rusijos gamybos sistemas S-200. Šį atnaujinimą planuota atlikti dar 2013 metais, bet Rusija jį buvo atidėjusi Izraelio prašymu. „Manau, Izraelis, įpratęs vykdyti daug atakų – dėl įvairiausių dingsčių, turės gerai pagalvoti prieš vėl atakuodamas Siriją“, – pabrėžė F. al Meqdadas. Pastaraisiais metais Izraelio aviacija ne kartą surengė smūgių karo krečiamoje Sirijoje. Izraeliečiai paprastai atakuodavo iraniečių taikinius ir tvirtino norintys užkirsti kelią pastangoms aprūpinti Libano šiitų sukarintą grupuotę „Hezbollah“ moderniais ginklais. Iranas ir „Hezbollah“ yra Sirijos prezidento Basharo al Assado režimo sąjungininkai jau ilgiau kaip septynerius metus besitęsiančiame pilietiniame kare. „Tegul izraeliečiai pamėgina – mes ginsimės, kaip visada darome“, – F. al Meqdado žodžius citavo Sirijos valstybinė naujienų agentūra SANA. Rugsėjo 17-osios vakarą įvykęs incidentas, kai buvo numuštas rusų lėktuvas Il-20 ir žuvo visi 15 juo skridusių karių, įvyko po Izraelio aviacijos smūgio kariuomenės pozicijoms šiaurės vakarinėje Latakijos provincijoje. Šis „saviškių ugnies“ incidentas Rusijai ir Sirijai buvo pražūtingiausias nuo Maskvos įsitraukimo į karą 2015 metais. 2011 metais prasidėjęs konfliktas Sirijoje nusinešė daugiau kaip 360 tūkst. žmonių gyvybių. Dar milijonai gyventojų buvo priversti palikti savo namus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.