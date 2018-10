Damaskas tai pareiškė kelios valandos po to, kai baigėsi nustatytas galutinis terminas džihadistams pasitraukti iš šios zonos. Pagal prieš beveik mėnesį Rusijos ir Turkijos sudarytą susitarimą dėl paliaubų Idlibo regione „radikalūs kovotojai“ turėjo iki spalio 15-osios pasitraukti iš numatytos demilitarizuotosios zonos tarp vyriausybės ir opozicijos pajėgų. Džihadistai praėjusią naktį neatsitraukė, tačiau užsienio reikalų ministras Walidas Muallemas dar nepaskelbė, kad susitarimas žlugo. „Turime duoti laiko... įvertinti, ar susitarimas įgyvendintas, ar ne“, – sakė ministras žurnalistams per bendrą spaudos konferenciją su Irako diplomatijos vadovu Damaske. „Rusime palaukti rusų reakcijos. Rusija stebi ir seka situaciją“, – sakė jis. W. Muallemas išreiškė viltį, kad Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas vis dar galės „iš savo pusės įgyvendinti susitarimą“. Tačiau jis užsiminė, kad karinio puolimo galimybė tebeegzistuoja. Pasak ministro, Idlibe esančios džihadistų grupuotės „privalo būti pašalintos iš savo paskutinio bastiono“. „Turime palaukti, tačiau mūsų kariai apsupę Idlibą ir yra pasirengę“, – sakė W. Muallemas. „Idlibas, kaip ir bet kuri kita provincija, turi grįžti Sirijos valdžios kontrolėn“, – pakartojo jis.

