Anot žiniasklaidos, ši sienos atkarpa, pastatyta privačiomis lėšomis, yra JAV Teksaso valstijos ir Meksikos Tamaulipaso valstijos pasienyje.

Kiek anksčiau šį mėnesį ekspertai pažėrė kritikos šiai sienos atkarpai ir įspėjo, kad ji gali nuvirsti į Rio Grandės upę.

Be to, šioje atkarpoje anksčiau buvo pastebėtas korozijos poveikis.

Tuo metu socialiniuose tinkluose buvo paskelbta vaizdo įrašų, kuriuose matyti, kaip siaučiant smarkiam vėjui ir pliaupiant lietui nuvirsta dalis sienos.

The big, sturdy, beautiful border wall between the U.S. and Mexico was no match for Hanna. pic.twitter.com/r5HEKnByCd