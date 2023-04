Dalai Lama atsiprašė bučiavęs mažą berniuką ir paprašęs jo „čiulpti liežuvį“

Jo biuras teigė, norintis atsiprašyti vaiko ir jo šeimos „už žalą, kurią galėjo sukelti jo žodžiai“. Vaizdo įraše, kuris plačiai pasklido internete matyti, kaip Dalai Lama bučiuoja vaiką į lūpas.

„Jo Šventenybė dažnai nekaltai ir žaismingai erzina sutiktus žmones net viešai ir prieš kameras. Jis apgailestauja dėl incidento“, – rašoma išsiųstame pareiškime.

The Dalai Lama is clearly pedo inclined.