Teisėjai antradienį sutiko patenkinti administracijos prašymą blokuoti žemesnės instancijos teismo sprendimą, kuriuo būtų sušvelnintas pabėgėlių draudimas ir leista iki spalio pabaigos atvykti į šalį iki 24 tūkst. pabėgėlių. Šis sprendimas nėra paskutinis Teismo žodis dėl kelionių politikos, kurios prezidentas ėmėsi sausio mėnesį. Spalio 10 dieną teisėjai turi išklausyti argumentus dėl draudimų atvykti keliautojams iš šešių musulmoniškų valstybių ir pabėgėliams iš viso pasaulio teisėtumo. Tačiau neaišku, kas bus likę Teismui spręsti, nes 90 dienų draudimas dėl kelionių baigsis rugsėjo pabaigoje, o 120 dienų draudimas atvykti pabėgėliams – spalio pabaigoje. Baltųjų rūmų atstovė Sarah Huckabee Sanders antradienį vakare sakė: „Mes patenkinti, kad Aukščiausiasis Teismas leido palikti galioti svarbius šio įsakymo komponentus. Mes ir toliau energingai ginsime šį įsakymą iki kito mėnesio žodinių argumentų Aukščiausiajame Teisme.“ Susiję straipsniai: Per 130 ekspertų pasmerkė naująjį D. Trumpo imigracijos draudimą Administracija dar nesakė, ar sieks pratęsti draudimus, ar norės padaryti juos nuolatinius ir ar taikys kelionių draudimą kitoms šalims. Žemesnės instancijos teismai nusprendė, kad šiais draudimais pažeidžiami konstitucija ir federalinis imigracijos įstatymas. Aukščiausiasis Teismas sutiko persvarstyti šiuos sprendimus. Kol kas jis tik vertino, kurie politikos elementai tuo tarpu gali galioti.

