Prezidentas paspaudė ranką Frankui Giaccio, kuris gyvena Vašingtono priemiestyje Fols Čerče. Pasak Baltųjų rūmų, F.Giaccio laiške D.Trumpui parašė, kad jį žavi prezidento sumanumas versle ir kad jis pats savo kaimynystėje turi vejos priežiūros verslą. Baltųjų rūmų Rožių sode Frankas labai rūpestingai stūmė vejapjovę ir su juo pasisveikinti išėjusį D.Trumpą pastebėjo tik tada, kai prezidentas jau stovėjo visai šalia jo. D.Trumpas sako, kad F.Giaccio yra „šalies ateitis“ ir greitai bus „labai žinomas“. Frankas sakė ateity norintis būti JAV jūrų pajėgų SEAL narys, į ką D.Trumpas entuziastingai atsakė „jam pavyks“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.