Per susitikimą su Kongreso lyderiais Ovaliiajame kabinete jis tvirtino tebesitikintis, kad amerikiečių parlamentarai imsis veiksmų ir priims naują teisinį reguliavimą, pakeisiantį vadinamąją DACA (Atidėtų veiksmų atvykstančių vaikų atžvilgiu) politiką. „Aš iš tikrųjų tikiuosi, kad jie tai padarys“, - sakė D. Trumpas. Jis davė įstatymų leidėjams pusę metų priimti naują įstatymą dėl imigrantų apsaugos. Vėlyvą antradienio vakarą D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad gali įsikišti į šio klausimo sprendimą, jei Kongresas nepasiūlys tinkamo įstatymo.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.