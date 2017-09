Po pokalbio telefonu su Kinijos premjeru Xi Jinpingu, kaip pažaboti Pchenjano branduolinę ir balistinių raketų programas, D.Trumpas neatmetė galintis panaudoti karinę jėgą. „Pamatysime, kas nutiks“, - sakė jis. Tačiau prezidentas pabrėžė, kad pirmesni JAV pasirinkimai yra kitos spaudimo priemonės.

