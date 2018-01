J. Greening buvo pasiūlytas socialinių reikalų ir pensijų ministrės postas, bet ji „atsisakė jį priimti. Premjerė nusivylusi, bet gerbia jos sprendimą palikti vyriausybę“, pridūrė šaltinis. Jeigu ši informacija bus patvirtinta, ministrės atsistatydinimas bus dar vienas nesmagus epizodas, žymintis Th. May pirmadienį pradėtą vyriausybės atnaujinimo procesą, besiruošiant svarbiems metams prieš Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Anksčiau pirmadienį per „Twitter“ buvo paskelbtas naujasis Th. May Konservatorių partijos pirmininkas, tačiau žinutė po kiek laiko buvo ištrinta ir vėliau paskelbta kita pavardė. Šie riktai gali dar labiau pabloginti Th. May padėtį po nelengvų metų, per kuriuos premjerė prarado turėtą daugumą parlamente ir dažnai skambėjo raginimai jai atsistatydinti. Vis dėlto gruodžio mėnesį Th. May pavyko susitarti su ES dėl tarpinio „Brexit“ susitarimo ir taip 2018 metus pradėti stipresnėje pozicijoje. Manoma, kad naujame kabinete viršiausi užsienio reikalų, finansų ir „Brexit“ ministrai išlaikys savo postus, tačiau kiti bus perstumdyti dėl pertvarkų, kurias paskatino Th. May pavaduotojo atleidimas praėjusį mėnesį. Damienas Greenas buvo trečias ministras per kelias savaites palikęs kabinetą, iš kurio anksčiau atsistatydino gynybos ministras ir pagalbos užsienio šalims sekretorė – visi trys po atskirų kilusių skandalų. Konservatorių partijos pirmininko Patrickas McLoughlino įpėdinio vardas buvo paskelbtas „Twitter“, tačiau pranešimas beveik iš karto buvo ištrintas ir paviešinta kita pavardė – Brandono Lewiso (Brendono Liujiso), anksčiau dirbusio jaunesniuoju migracijos ministru. „Nekeista, kad Theresai May sunkiai sekasi „Brexit“ derybos; ji net negali suorganizuoti pertvarkos vyriausybėje“, – rašė opozicijos leiboristų įstatymų leidėjas Stephenas Kinnockas. Po partijai itin nesėkmingų pirmalaikių rinkimų pernai metų birželį, kai konservatoriai prarado turėtą daugumą Bendruomenių rūmuose, daug kas manė, kad P. McLoughlinas turi būti atleistas. P. McLoughlinas taip pat susilaukė kritikos, kai per partijos susirinkimą praėjusį spalį protestuotojas pertraukė Th. May kalbą, dar prisimenamą dėl užsikosėjusios premjerės ir krentančių scenos dekoracijų. Partijos susirinkimas buvo vienas iš nuosmukių audringuose premjerės metuose, jai perėmus susiskaldžiusios vyriausybės ir šalies vairą 2016 metų liepą, po referendumo dėl ES. Nors pertvarka matoma kaip naujos pradžios galimybė, tuo pačiu yra rizikuojama sutrikdyti trapią pusiausvyrą tarp euroskeptiškų ir Europą remiančių ministrų. Kaip teigiama, Th. May siekia sukurti naują poziciją kabinete, kurią užimsiančio ministro atsakomybė bus ruoštis scenarijui, jei nepavyks pasiekti jokio susitarimo su Europos Sąjunga ir derybos žlugs. Britanija ES turėtų palikti 2019 metų kovo mėnesį. Nors jau pasiekti susitarimai pagrindiniais atsiskyrimo klausimais, sunkiausios derybos dėl Bendrijos ir Jungtinės Karalystės ateities santykių dar neprasidėjo.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.