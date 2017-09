Viena galingiausių audrų kada nors užfiksuotų Atlanto vandenyne, uraganas „Irma“, mirtina jėga smogė Karibų saloms, o atogrąžų Barbudos ir Šv. Martyno salas pavertė griuvėsiais. Britų laivyno pagalbinis laivas „Mounts Bay“, kartu su 40 karališkojo laivyno jūrų pėstininkų, buvo netoli regiono ir tikimasi, kad paveiktas vietoves pasieks ketvirtadienį. Prie šio laivo prisijungs „HMS Ocean“ laivas, išvyksiantis iš Viduržemio jūros nešinas keletu sraigtasparnių, AFP sakė gynybos ministerijos šaltinis. Šiuo laivu taip pat keliaus medicinos personalas, atstatymo ekspertai ir karališkojo laivyno jūrų pėstininkai, sakė šaltinis. Tarptautinės plėtros departamentas (DfID) ir Užsienio reikalų ministerija yra „visiškai pasiruošusi“ ir daro „geriausią ką gali“, pasitelkdami „savo didelę patirtį ir pritaikydami ją šiai krizei“, - pridūrė šaltinis. Taip pat paruošti užsakomieji skrydžiai, kurių paskirtis pristatyti papildomas atsargas. Ketvirtadienį paskelbtame pranešime Britanijos užsienio reikalų ministras Borisas Johnsonas dar kartą patvirtino JK įsipareigojimą reaguoti į „katastrofišką žalą" sukeltą uragano „Irma“. Premjerė Theresa May telefonu su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu sutarė dėl koordinuoto atsako į krizę. Karalienė Elžbieta II ir jos sutuoktinis princas Philipas sakė esą „šokiruoti ir nuliūdinti" pranešimų apie nusiaubtas Antigvos ir Barbudos salas. Karalienė yra šių dviejų salų valstybių valdančioji monarchė. „Mūsų mintys ir maldos su žmonėmis, kurių namai ir pragyvenimo šaltinis sunaikinti, arba smarkiai paveikti, šios baisios audros“, – rašoma Bakingamo rūmų pranešime.

