Apie tai socialiniame tinkle „Instagram“ informavo turizmo agentūros „Anex Tour“ Krasnojarsko filialo direktorė Jekaterina Semionova. Remiantis jos žodžiais, nesunkiai atliekamas triukas padeda turistams išvengti karantino, atskridus į įvairias pasaulio šalis.

J. Semionova papasakojo apie savo klientus, įsigijusius kelionę į Egiptą, tačiau, likus kelioms dienoms iki skrydžio, susirgusiems COVID-19, taigi, gavusiems teigiamą PGR testo rezultatą. Visgi kai testas buvo atliktas pakartotinai, jo rezultatas jau buvo neigiamas, rašoma spektr.press.

„Rusijos žmonės visada randa išeitį. Štai ir dabar gudrybė suveikė. Užuot pasisaugojus ir pasirūpinus sveikata, tereikia prasiskalauti burną ir nosį antiseptiniu tirpalu (jo pavadinimą moteris įvardijo – red.)“, – nurodė J. Semionova.

„Visų užsikrėtusiųjų koronavirusu PGR testai po tokios procedūros, žinoma, davė neigiamus rezultatus, tad jie sėkmingai išskrido į Egiptą. Ko gi stebėtis, kad pas mus auga mirštamumas nuo COVID-19?“ – reziumavo turizmo agentūros atstovė.

Leidinys „Podjom“, remdamasis iš pagrindinės „Anex Tour“ būstinės gauta informacija, pranešė, kad agentūra ketina nutraukti bendradarbiavimą su informaciją apie PGR testų rezultatų falsifikavimą paviešinusia J. Semionova.

Krasnojarsko policija tikrina vaizdo įrašą, kuriame vienos kelionių agentūros filialo direktorė pasakoja apie PGR tyrimo rezultatų klastojimą prieš išvyką į užsienį, skelbiama Rusijos vidaus reikalų ministerijos vietos valdybos puslapyje internete.

„Minėtame vaizdo įraše vieno iš kelionių agentūros filialų direktorė sako, kad padėjo klientams, gavusiems teigiamą PGR tyrimo dėl koronaviruso rezultatą, gauti neigiamą to paties testo rezultatą, kuris būtinas norint išvažiuoti į užsienį“, – teigiama pranešime.

Kilus skandalui moteris tikino, kad teigiamą koronaviruso testo rezultatą gavo jos klientas, kuris paskiepytas nuo koronaviruso. Ji taip pat sakė, kad skrydžio į Egiptą dieną į lėktuvus pradėjo leisti tik su skiepų pasais, tad neigiamo PGR testo rezultato jam ir neprireikė.

Vėliau ji instagrame savo „patarimą“ pavadino pokštu. Paaiškino, kad teigiamą PGR testą reikėjo pakartoti dėl neseniai gauto skiepo. Antras testas buvo neigiamas. Turistas visgi sieną kirto, pateikęs skiepų pasą.

„Labai apgailestauju, kad mano žodžiai buvo klaidingai suprasti kaip raginimas klastoti testų rezultatus“, – parašė ji.

Vėliau „Anex Tour“ pareiškė, kad J. Semionova nėra „Anex Tour“ atstovybės Krasnojarske direktorė, o frančizinės kelionių agentūros savininkė, su bendrove dirbanti pagal partnerystės susitarimą realizuojant kelionių pasiūlymus. Bendradarbiavimas su ja nutrauktas, tikina kelionių agentūra.

Rusija šiuo metu susiduria su nauja COVID-19 banga. Šalyje per praėjusią parą nustatyta 20 616 naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų, taip pat mirė 652 anksčiau užsikrėtę žmonės, rodo antradienį paskelbti kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Tai didžiausias per parą Rusijoje užfiksuotų mirčių nuo koronaviruso skaičius per visą pandemijos laikotarpį. Ankstesnis rekordas fiksuotas gruodžio 24-ąją, kai per parą nuo COVID-19 mirė 635 žmonės.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 21 650 naujų užsikrėtimo atvejų ir 611 pacientų mirtį.

Maskvoje, kuri nuo pat koronaviruso epidemijos Rusijoje pradžios yra labiausiai jos paveiktas šalies regionas, per pastarąją parą nustatyti 6 209 nauji COVID-19 atvejai ir mirė 121 užsikrėtęs žmogus

Naujas mirčių nuo COVID-19 paros rekordas užfiksuotas antrajame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge, kur per praėjusią parą mirė 119 užsikrėtusiųjų.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje nustatyti iš viso 5 493 557 COVID-19 atvejai, 134 545 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 4 984 037 pacienta.