COVID-19 situacija Rusijoje darosi nekontroliuojama: plinta dramatiškas vaizdo įrašas

Maskva penktadienį pranešė apie rekordinį naujų COVID-19 užsikrėtimų skaičių – 9 056 atvejus, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai meras Sergejus Sobianinas paskelbė privalomą bent dviejų milijonų darbuotojų skiepijimą, nes augant infekcijų mastui ligoninės jau greitu metu gali būti perpildytos. Toks pranešimas nuskambėjo praėjus kelioms savaitėms po to, kai V. Putinas atmetė privalomo skiepijimo idėją, nors vakcinacijos lygis čia tesudaro dalelę to lygio, koks fiksuojamas Europoje ir Jungtinėse Valstijose.

„Mes ir vėl įžengiame į šį etapą, bet su daug rimtesniais padariniais“, – apie gilėjančią epidemiją valstybinei televizijai kalbėjo S. Sobianinas. Susidūrę su „sprogstančiu infekcijų augimu“, pareigūnai rūpinasi naujomis ligoninių patalpomis „kone kiekvieną dieną, ir mes sunkiai valdome situaciją“, sakė jis.

Jau ir taip būdama viena iš smarkiausiai nuo pandemijos nukentėjusių šalių, Rusija išgyvena naują mirtino viruso protrūkį, sparčiai išplitus labai užkrečiamai delta atmainai, pirmą kartą aptiktai Indijoje.

Tokia situacija privertė Maskvą ir Sankt Peterburgą, du didžiausius Rusijos miestus, atnaujinti ribojimus visuomenei, kaip tik tuo metu, kai sėkmingai įgyvendinamos vakcinacijos kampanijos daugelyje JAV ir Europos miestų paskatino juos sušvelninti suvaržymus.

Socialiniuose tinkluose plinta dramatiškas vaizdo įrašas, kuriame matyti ligoninės koridoriuje ant grindų gulintys pacientai.

Vaizdo įrašo autorius sako, kad šis vaizdo įrašas buvo padarytas 15-oje miesto ligoninėje, visi pacientai serga koronavirusu.

Sankt Peterburgo sveikatos komitetas pažadėjo tirti šią informaciją – esą reikia išsiaiškinti jo autentiškumą. Vyriausiasis ligoninės gydytojas pateikti komentarą atsisakė, rašo znak.com

V. Putinui pasigyrus dėl pirmosios pasaulyje vakcinos nuo pandeminio koronaviruso registracijos, šalis užsienyje sudarė sutartis dėl šimtų milijonų „Sputnik V“ vakcinos dozių įsigijimo. Bet lėta gamybos pradžia reiškia, kad tik dalis vakcinų buvo pristatyta, tad Rusija smarkiai atsiliko nuo Kinijos kaip pasaulinė vakcinų tiekėja, ir jos lūkesčiai dėl švelniosios galios diplomatinių dividendų ėmė bliūkšti.

Žinoma, Rusija nėra vienintelė, susidurianti su delta atmainos keliamais rūpesčiais. Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas praėjusį pirmadienį dėl viruso atvejų šuolio keturioms savaitėms atidėjo birželio 21 dieną planuotą visų koronaviruso priemonių atšaukimą Anglijoje, tuo tarpu Indonezija sugriežtino ribojimus žmonių judėjimui, o Singapūras atsisakė atsivėrimo planų.

Vladimiras Putinas © Itar-Tass / Scanpix

Infekcijų protrūkis gali pristabdyti Rusijos ekonominį atsigavimą, teigia „Bloomberg Economics“ analitikas Scottas Johnsonas. „Pagreičio praradimas gali būti labiau pastebimas trečiąjį ketvirtį, atsižvelgiant į tai, kaip viruso atvejų šuolis atsilieps paklausai“, – sakė jis.

V. Putinas kovo mėnesį pranešė pasiskiepijęs, ir dabar reguliariai ragina rusus pasekti jo pavyzdžiu ir pasiskiepyti viena iš keturių šalyje sukurtų vakcinų. Tai padarė tik maždaug 11 proc. rusų , kai, palyginimui, vakcinacijos lygis Jungtinėse Valstijose ir Jungtinėje Karalystėje sudaro apie 45 proc., o Europos Sąjungoje – 27 procentus.

„Taip, mes atsiliekame, – žurnalistams penktadienį sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, kartu atmesdamas kaip „kvailumą“ prielaidas, esą vyriausybė pralaimi kovą su epidemija. Prastėjančios situacijos priežastis jis siejo su „totaliu nihilizmu“, vyraujančių tarp rusų, nesugebančių savęs apsaugoti, ir su „pačios infekcijos klastingumu“.

Per vos kelias dienas po Sankt Peterburge birželio 4 dieną nuskambėjusios prezidento kalbos paros infekcijų skaičius Rusijoje pašoko iki daugiau nei 10 000 atvejų, pirmą kartą per tris mėnesius. Penktadienį šis rodiklis viršijo 17 000 ir buvo aukščiausias nuo vasario 1 dienos ir didesnis už rodiklį JAV su daugiau nei dvigubai didesne populiacija.

Nuo pandemijos pradžios V. Putinas dažnai viešai delegavo nepopuliarius sprendimus, pavyzdžiui, nurodymus dėl karantino regionų gubernatoriams, siekdamas minimizuoti politinius padarinius Kremliui.

Valstybinio „Sputnik V“ vakciną sukūrusio Rusijos Gamalėjaus instituto vadovas, Aleksandras Gincburgas, per birželio 12 dieną Kremliuje vykusį susitikimą prašė V. Putino imtis griežtesnių metodų siekiant paspartinti vakcinaciją. „Demokratija yra puikus dalykas, bet tai neturi nieko bendra su žmonių sveikata“, – sakė jis.

„Situacija prastėja labai greitai, – sakė Aleksejus Rakša, demografijos specialistas, palikęs valstybinę statistikos agentūrą praėjusiais metais po ginčo dėl agentūros pateikiamų koronaviruso rodiklių. – Jeigu pandemija dabar labai įsišėls, sulauksime daugybės mirčių.“

Valdžia nesitiki, kad artimiausiu metu padėtis pagerės. Rinkimų pareigūnai penktadienį išdėstė planus Rusijos parlamento rinkimus rugsėjį rengti tris dienas, siekiant apriboti COVID-19 plitimą.

„Jie nenori gąsdinti žmonių, nori, kad jie ateitų į rinkimus optimistiškai nusiteikę“, – sakė Tatjana Stanovaja, politinių konsultacijų įmonės „R.Politik“ įkūrėja.

© Itar-Tass / Scanpix

Nesėkminga vakcinacijos kampanija šalies viduje tikrai nepadėjo Kremliaus pastangoms pasiekti tarptautinio „Sputnik V“ pripažinimo.

Nepaisant Rusijos pažadų aprūpinti vakcina kone kas dešimtą planetos gyventoją šiais metais, užsienio rinkos nuolat susiduria su vakcinos stygiumi.

Meksika gegužę pasiskundė, kad dėl gamybos vėlavimų trūksta antrosios dvidozės „Sputnik“ vakcinos dozės. Argentinoje opozicijos įstatymų leidėjai pareikalavo iš sveikatos apsaugos ministro paaiškinimų, kodėl abi dozės suleistos mažiau nei penktadaliui paskiepytų žmonių.

Dešimtys valstybių patvirtino „Sputnik V“ vakciną naudoti, tarp jų ir ES narės-valstybės Slovakija ir Vengrija. Europos vaistų agentūra (EVA) nagrinėja prašymą autorizuoti vakciną naudojimui 27 narių Bendrijoje.

Rusijos tiesioginių investicijų fondas (Russian Direct Investment Fund, RDIF), atsakingas už „Sputnik V“ tarptautinį platinimą, primygtinai tvirtina, kad viskas vyksta pagal planą siekiant užtikrinti paklausą. Sutartys tarp RDIF ir 25 gamybos įmonių, veikiančių keturiolikoje šalių, leis pagaminti 1,6 mlrd. vakcinos dozių šiais metais, sakė atstovė spaudai.

„Tikėtis didelio pasaulinio poveikio jau per vėlu, nes vyksta labai intensyvi vakcinų gamyba kitose valstybėse, – sakė Rasmusas Bechas Hansenas, Londone esančios mokslo analizės įmonės „Airfinity“ įkūrėjas ir generalinis direktorius. – Rusijos vadovybė turi galimybę visų pirma apsaugoti savo populiaciją.“