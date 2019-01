„Theresa May turi atsikratyti raudonų linijų ir rimtai pagalvoti apie savo pasiūlymus ateičiai“, – pareiškė J. Corbynas.

Jis pridūrė, kad yra „atviras diskusijoms“ su Th. May dėl kompromiso, kad tik ji atsisakytų „Brexit“ be sutarties galimybės.

„Ministre pirmininke, nebesvarstykite to (varianto), ir surenkime rimtą diskusiją apie tai, kas mūsų laukia ateityje“, – sakė jis, perspėdamas Th. May nebandyti „šantažuoti parlamentarų, kad jie patvirtintų jos nevykusį susitarimą per antrą bandymą“.

„Jeigu vyriausybė ir toliau liks užsispyrusi, jeigu parama leiboristų alternatyvai ir šaliai gresia galima išstojimo be susitarimo katastrofa, mūsų pareiga bus peržiūrėti kitas galimybes... įskaitant visuomenės balsavimo galimybę“, – pridūrė jis.

Pasak J. Corbyno, Leiboristų partijos alternatyviame „Brexit“ plane numatyta muitų sąjunga su ES, stiprūs santykiai bendrojoje rinkoje ir darbo teisių bei aplinkos apsauga.

Anot leiboristų lyderio, triuškinantis Th. May pralaimėjimas antradienį parlamente „sutrupino paskutines (jos autoriteto) liekanas“.