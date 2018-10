„Aš labai norėčiau, kad jūs pačiu artimiausiu metu apsilankytumėte Italijoje. Jūs pernelyg ilgai pas mus nebuvote“, – sakė G. Conte per susitikimą su V. Putinu Kremliuje. Šypsodamasis premjeras pridūrė: „Labai nenorėčiau, kad Italijos žmonėms susidarytų įspūdis, esą Jūs jiems neskiriate deramo dėmesio.“ V. Putinas paprašė perduoti padėką Romos merui, kuris padeda rusų sporto gerbėjams, nukentėjusiems per incidentą metropolitene. „O aš savo ruožtu norėčiau per Jus perduoti padėką Romos merui ir medicinos personalui, kurie padeda rusų futbolo sirgaliams, nukentėjusiems per incidentą Romos metropolitene“, – sakė Rusijos lyderis. Anksčiau Italijos ambasada Maskvoje pranešė, kad iki 30 rusų futbolo klubo CSKA sirgalių nukentėjo per eskalatoriaus avariją Romos metropolitene. Eskalatorius stotyje „Repubblica“ sugedo antradienį, piko metu maždaug 19 val. vietos (20 val. Lietuvos) laiku. Pasak liudininkų, eskalatorius įgriuvo.

