Telefonu, kaip skelbiama, D. Trumpas „kone sadistiniais“ būdais užgaulioja ir menkina A. Merkel, teigiama Carlo Bernsteino – ilgamečio žurnalisto, išgarsėjusio „The Washington Post“ nušviečiant Votergeito skandalą – CNN parengtoje publikacijoje.

„Kai kurie dalykai, kuriuos jis pasakė Angelai Merkel, yra tiesiog neįtikėtini: jis pavadino ją „kvaila“ ir apkaltino sėdint rusų kišenėje. Kalbėdamas telefonu jis jaučiasi stipriausias prieš tuos, kuriuos laiko silpnais, ir silpnas prieš tuos, su kuriais kaip tik turėtų būti stiprus“, – CNN teigia šaltiniai.

Pareigūnų, paskirtų stebėti A. Merkel pokalbius su JAV prezidentu, skaičius drastiškai sumažintas, paliktas „tik labai mažas ratelis asmenų, o priežastis ta, kad ta komunikacija iš tiesų labai problematiška“, – CNN sakė Vokietijos pareigūnas.

Kaip patvirtino vienas vokiečių pareigūnas, skambučiai būdavo „tokie neįprasti“, kad Berlyne buvo imtasi specialių priemonių jų turiniui paslaptyje išlaikyti.

Pareigūnas D. Trumpo elgesį su A. Merkel telefoninių pokalbių metu apibūdino kaip „labai agresyvų“. Todėl, pasak jo, buvo sumažintas šiuos pokalbius stebinčių vokiečių pareigūnų skaičius.

Nors, reaguojant į JAV prezidento ir Vokietijos kanclerės pokalbius, ir buvo imtasi neeilinių priemonių, A. Merkel D. Trumpo žodžiai „tarsi vanduo nuo žąsies“, tikina šaltinis, o į nepagarbius žodžius ji reaguoja profesionaliai pateikdama neginčijamų faktų.

Netinkamas JAV prezidento elgesys pastebėtas ir jo santykyje su kitomis pasaulio lyderėmis, įskaitant buvusią Jungtinės Karalystės ministrę pirmininkę Theresą May.

D. Trumpo elgesys su Th. May buvo įvertintas kaip „žeminantis ir agresyvus“, kai jis ją užsienio ir vidaus politikos sprendimų srityje pavadino „kvaile“, CNN paaiškino vienas šaltinis.

„Jis [kalbėdamasis] su Theresa May dėl kažko imdavo jaudintis, o tada pradėdavo ant jos pykti“, – sakė vienas šaltinių.

„Th. May jį kažkuo suerzino, taigi, kalbėdamas su ja telefonu, elgėsi labai bjauriai. Toks pat komunikacijos būdas visais klausimas – ar tai būtų koronavirusas, ar „Brexit“. Jis nefiltruoja, ką kalba“, – tvirtina šaltinis.

Šaltinių teigimu, D. Trumpas nepagarbiai kalbėjo ir su kitais Vakarų aljanso lyderiais, įskaitant Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną, Kanados ministrą pirmininką Justiną Trudeau ir Australijos ministrą pirmininką Scottą Morrisoną.

Tuo metu pokalbiams telefonu su Rusijos ir Turkijos lyderiais JAV prezidentas beveik niekada nebūdavo rimtai pasirengęs, teigia šaltiniai.

Donaldas Trumpas, Vladimiras Putinas Vida Press

Anonimu panoręs išlikti CNN šaltinis tvirtina, kad D. Trumpas desperatiškai nori Rusijos prezidento Vladimiro Putino prielankumo, o jų pokalbius telefonu prilygina „dviejų vyrukų pokalbiui pirtyje“.

Šaltiniai iš D. Trumpo administracijos sako, kad prezidentas „neįprastai siekia V. Putino dėmesio ir jo prielankumo“, sako C. Bernsteinas iš CNN.

Net du JAV pareigūnai sako, kad D. Trumpas „naiviai iškelia Rusiją kone iki lygybės Jungtinėms Valstijoms.

„Jis žaidžia žaidimą, kurio pats nesupranta. Suteikia galios, kuria bus pasinaudota agresyviai ir prieš Ameriką“, – pridūrė vienas iš jų.

Konkrečiai šaltiniai išjuokia D. Trumpo sprendimą atšaukti daugumą JAV karių iš Sirijos, kur jie talkino kurdų kovotojams, besigrumiantiems su „Islamo valstybės“ teroristais. Toks sprendimas padidino Rusijos įtaką minėtoje šalyje.

Taip pat šaltiniai CNN sakė, kad, telefonu bendraudamas su V. Putinu, D. Trumpas „daugiausia kalba apie save, dažnai pertraukinėja pašnekovą, aukština save, savo pirmtakus vadindamas „imbecilais“ ir „silpnavaliais“.

Telefonu kalbėdamasis su V. Putinu, D. Trumpas esą daugiausia kalbėdavo apie save, reklamuodavo savo „beprecedenčius“ pasiekimus dėl JAV ekonomikos, tvirtindavo, kad yra protingesnis ir stipresnis už ankstesnius JAV prezidentus.

CNN pabrėžia, kad D. Trumpo padėjėjus nacionalinio saugumo klausimais priblokšdavo ne tiek konkrečios nuolaidos, kurias JAV prezidentas padarydavo pokalbių metu, kiek jo bendravimo maniera, kai jis „siekdavo Putino pritarimo ir ignoruodavo svarbius dvišalės darbotvarkės klausimus“.

Rusijos prezidentas „jį tiesiog kaskart apžaidžia“, sako šaltinis iš JAV prezidento administracijos.

Be to, pasak šaltinių, per pokalbius su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu JAV prezidentas pademonstruodavo, kad nenusimano apie Sirijos konflikto istoriją, neturėdavo pakankamai žinių, kad galėtų kaip lygus dalyvauti subtiliose politinėse diskusijose su Turkijos prezidentu.

Šaltinių nuomone, prasti JAV politiniai sprendimai dėl Sirijos buvo tiesiogiai susiję su R. T. Erdogano sugebėjimu pasiekti savo per pokalbius telefonu su D. Trumpu.

Kaip pažymėjo Baltųjų rūmų ir žvalgybos atstovai, D. Trumpo pokalbiai telefonu kai kuriuos JAV aukšto rango pareigūnus, tarp jų buvusį valstybės sekretorių Rexą Tillersoną, buvusį gynybos sekretorių Jamesą Mattisą, du buvusius nacionalinio saugumo patarėjus Herbertą McMasterį ir Johną Boltoną, buvusį prezidento administracijos vadovą Johną Kelly, įtikino, kad pats prezidentas kelia pavojų JAV nacionaliniam saugumui.

„Prezidentas Trumpas yra pasaulinio lygio derybininkas, nuolat ginantis Jungtinių Valstijų interesus pasaulinėje politikos arenoje. Nuo pirmojo derybų su Kinija etapo bei JAV, Meksikos ir Kanados susitarimo iki NATO indėlio kovoje su „Islamo valstybe“ – D. Trumpas ne kartą parodė savo gebėjimą ginti strateginius Amerikos interesus“, – reaguodama į CNN publikaciją, teigia Baltųjų Rūmų atstovo spaudai pavaduotoja Sarah Matthews.

Kaip skelbia CNN, šaltiniai tikina, kad D. Trumpui trūksta kompetencijų ir žinių kalbantis su pasaulio lyderiais.

Panašių teiginių savo knygoje išsakė ir buvęs Baltųjų rūmų šeimininko patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Boltonas.

J. Boltonas vaizduoja chaotiškus Baltuosius rūmus, kur net iš pažiūros lojalūs aukščiausio rango padėjėjai šaiposi iš prezidento, o pats D. Trumpas nežino elementarių faktų, pavyzdžiui, tokių, kad Suomija nepriklauso Rusijai.

Pasak J. Boltono, prezidentas nežinojo, kad Didžioji Britanija turi branduolinių ginklų ir savo aplinkoje klausinėjo, ar Suomija įeina į Rusijos sudėtį.