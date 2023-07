Prieš susitikimą V. Zelenskis davė suprasti, kad jis nori, jog NATO įsipareigotų nustatyti konkretų Ukrainos įstojimo terminą, ir įspėjo, kad to nepadarius, šalies narystė gali tapti derybų su Rusija įrankiu būsimose derybose.

Tačiau nors Ukrainos NATO sąjungininkės dar kartą patvirtino remiančios Kijevo narystės siekį, jos ir toliau neaiškiai kalbėjo apie terminus.

Kaip savo tekste pabrėžia CNN, Lietuva buvo pirmoji šalis, pasitraukusi iš Sovietų Sąjungos ir 1990 m. kovo mėn. atsiskyrusi nuo bloko.

CNN priminė, kad Lukiškių aikštėje kadaise stovėjo didžiulė Lenino statula, kurios nuėmimo 1991 m. švęsti susirinko minios žmonių. „Daugelis šalies gyventojų vis dar jaučia neapykantą rusams, lietuviai pasitiko Zelenskį kaip roko žvaigždę“, – rašo CNN.

Breathtaking. #Vilnius raises #Ukrainian national flag from #Bakhmut in the city’s central square. Words can hardly express all our gratitude to people of #Lithuania for their support. Labai ačiū, Lietuva! 🙏❤️🇱🇹 pic.twitter.com/Am7BrfvDEl