Pasak vieno valstybės vadovui artimo šaltinio, D. Trumpas vertina apkaltą kaip „realią galimybę“, nors ir nėra tikras, ar jos bus imtasi. Kitas šaltinis pareiškė, kad prezidento patarėjai „vienintele problema, galinčia lemti apkaltą“ vadina įtariamus D. Trumpo rinkimų kampanijos finansinius pažeidimus, susijusius su jo buvusio advokato Michaelo Coheno mokėjimais „Trumpo meilužėms“. Vis dėlto Baltųjų rūmų pareigūnai nemano, kad iki apkaltos gali nuvesti specialiojo prokuroro Roberto Muellerio tyrimas dėl galimų D. Trumpo ir Maskvos ryšių. Anksčiau paskelbta, kad per lapkritį vykusius kadencijos vidurio rinkimus Kongreso žemųjų rūmų kontrolę perėmę demokratai svarsto, ar pradėti klausymus dėl prezidento apkaltos. Kaip radijui „Amerikos balsas“ (Voice of America) pareiškė įstatymų leidėjas Jerroldas Nadleris, amerikiečių lyderis „apsupo save sukčiais“ ir prisidėjo prie plataus „sąmokslo prieš amerikiečių tautą“ siekdamas laimėti 2016-ųjų prezidento rinkimus. Susiję straipsniai: JAV kaltinamos rusų „agentės“ istorijoje – netikėta atomazga: kaltę pripažins Trumpas sutiko vėl didinti JAV karinį biudžetą Tokią nuomonę kongresmenas išsakė po to, kai federaliniai prokurorai apkaltino M. Coheną organizavus 280 tūkst. dolerių (246 tūkst. eurų) išmokas dviems moterims, teigusioms, kad kadaise turėjo intymių ryšių su D. Trumpu. Kaip teigiama, pinigai joms buvo sumokėti už tylą, artėjant 2016 metų prezidento rinkimams. Anot J. Nadlerio, jei bus paaiškės, kad tokie teiginiai yra tiesa, jie „be abejo, gali suteikti pagrindo apkaltai“. D. Trumpas jau atmetė naujus kaltinimus dėl išmokų pornografinių filmų aktorei Stormy Daniels, ir buvusiai žurnalo „Playboy“ manekenei Karen McDougal. Prezidentas taip pat paneigė, kad jo rinkimų štabas palaikė ryšius su Rusija.

