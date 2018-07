Šaltinis, kalbėdamas apie bendras JAV ir NATO karines pratybas, sakė CNN, kad jų neketinama atsisakyti. „Bent jau toks planas“, – pažymėjo jis. Prieš susitikimą Helsinkyje su Kremliaus vadovu D. Trumpas tarėsi su savo patarėjais, ir šis pasitarimas truko ilgiau nei planuota, nes V. Putinas vėlavo atvykti į Suomijos sostinę. D. Trumpas praeitą mėnesį po susitikimo Singapūre su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu netikėtai paskelbė, kad Jungtinės Valstijos įšaldys savo karinius manevrus Korėjos pusiasalyje. CNN kalbintas JAV pareigūnas neatmetė tikimybės, kad D. Trumpo ir V. Putino derybos prie keturių akių gali pakrypti netikėta linkme. Prieš kelais dienas anksčiau D. Trumpas sakė, kad su V. Putinu gali aptarti amerikiečių karines pratybas Baltijos šalyse. „Na galbūt mes apie tai kalbėsime“, – ketvirtadienį sakė D. Trumpas, paklaustas, ar svarstytų stabdyti karines pratybas Baltijos šalyse, jei to paprašytų V. Putinas. Į karines pratybas JAV kariai pastaruoju metu dažniausiai atvyksta iš savo bazių Lenkijoje. Nuo 2014 iki 2017 metų rudens JAV kiekvienoje iš Baltijos šalių buvo dislokavusi po kuopą – apie du šimtus – karių, bet kitiems sąjungininkams atsiuntus savo karius amerikiečių čia nebeliko.











