„Neteisėtu šio leidimo atšaukimu pažeidžiamos CNN ir Acostos spaudos laisvės teisės pagal Pirmąją pataisą ir jų teisės į įstatyminę tvarką pagal Penktąją pataisą“, – sakoma televizijos pareiškime. „Paprašėme teismo tuojau pat paskelbti uždraudimą, kuriuo (būtų) reikalaujama grąžinti Jimui leidimą (lankytis Baltuosiuose rūmuose), ir pagal šį procesą sieksime nuolatinės priemonės“, – nurodoma pareiškime. Baltieji rūmai J. Acostos leidimą sustabdė po jo ginčo su prezidentu spaudos konferencijoje. D. Trumpas pareikalavo reporterio atiduoti mikrofoną, o jam iškart nepaklusus, pavadino jį „grubiu, siaubingu asmeniu“. Susiję straipsniai: „Vyrišką draugystę“ ištiko krizė: po Trumpo pareiškimų – nemalonios internautų replikos J. Acosta toliau bėrė klausimus ir viena Baltųjų rūmų stažuotoja pabandė paimti iš jo mikrofoną, o CNN žurnalistas kita ranka jį užstojo. Šį incidentą D. Trumpo administracija apibūdino kaip nederamą elgesį padėjėjos atžvilgiu. Uždraudimas J. Acostai patekti į Baltuosius rūmus žymi išaugusią įtampą tarp prezidento ir jo pagrindinio priešininko žiniasklaidos stovykloje. Baltųjų rūmų korespondentų asociacija (WHCA) sveikino CNN ieškinį ir nurodė, kad „leidimo į Baltųjų rūmų kompleksą atšaukimas prilygsta neproporcingai reakcijai į įvykius“. „Mes toliau raginame administraciją keisti kursą ir grąžinti visas CNN korespondento (teises)", – sakoma WHCA prezidento Olivier Knoxo pareiškime. „Jungtinių Valstijų prezidentas neturėtų savavališkai atrinkinėti apie jį rašančių vyrų ir moterų“, – pridūrė O. Knoxas.

