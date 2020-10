J. Reinerio teigimu, D. Trumpas ir jo personalas, jau nešiojęs virusą, tuo metu palaikė labai artimą kontaktą. Pasak eksperto, su H. Hicks skridusiam JAV prezidentui teko savotiška „viruso bomba“.

„Jeigu asmuo palaiko itin artimą kontaktą su kažkuo, kas platina virusą, jis užsikrečia. Manome, kad labiausiai virusas užkrečiamas tą dieną, kai pasireiškia simptomai. Vakar, t.y. trečiadienį (šiuo metu JAV yra naktis), H. Hicks tie simptomai ir pasireiškė. Ji tapo savotiška viruso bomba. Tai buvo pats netinkamiausias metas kartu su ja skristi nedideliu sraigtasparniu ar būti viename konferencijų kambaryje“, – CNN paaiškino ekspertas.

Skelbiama, kad H. Hicks šią savaitę su prezidentu ir jo personalu skrido tiek prezidento lėktuvu, tiek tuo pačiu sraigtasparniu. Ji taip pat kartu vyko ir į debatus Ohajuje.

„Prezidentas padarė labai daug žalos, menkindamas viruso grėsmes, menkindamas apsauginių veido kaukių dėvėjimo būtinybę, o dabar mes labai puikiai matome, kas nutinka, kai flirtuoji su nelaime, kai apsimeti, jog kažkodėl esi atsparus“, – teigia J. Reineris, dirbęs George‘o W. Busho administracijoje, kur buvo viceprezidento Dicko Cheney kardiologas.

Tai, kad gali reguliariai tikrintis, neužkerta kelio ligai, patikino ekspertas.

„Jie tikėjosi aplink prezidentą sukurti sterilų kokoną, tikrinti visus, kurie su juo nori turėti kontaktą, tačiau paprasčiausiai neįmanoma kiekvieną dieną testuoti visų potencialių kontaktų, juk Baltuosiuose Rūmuose dirba tiek žmonių. Tereikia vieno plyšelio, ir virusas pateks. Kas ir nutiko šiuo atveju. O virusas negailestingas. Ir labai užkrečiamas“, – perspėja J. Reineris.

„Administracija žinojo apie Hicks užsikrėtimą, bet Trumpas vyko į renginį“

Jungtinėms Valstijoms bandant suvirškinti žinią, jog šalies prezidentui D. Trumpui ir jo sutuoktinei Melaniai diagnozuotas naujasis koronavirusas, atsirado besipiktinančių tuo tai, kaip į situaciją sureagavo administracija.

Nedidelė grupelė Baltųjų Rūmų pareigūnų ketvirtadienio rytą (JAV laiku) jau žinojo, kad H. Hicks koronaviruso testas teigiamas, teigia CNN korespondentė Kaitlan Collins, tačiau D. Trumpas vis tiek vyko į renginį Naujame Džersyje, o ketvirtadienį Baltuosiuose Rūmuose jo atstovė spaudai Kayleigh McEnany vis tiek surengė spaudos konferenciją.

I’m told a small group of officials were aware Thursday a.m. that Hope Hicks had tested positive. Despite that, President Trump traveled to New Jersey for a fundraiser and his press secretary held a briefing.