CNN: Bideno žingsnis dėl išankstinių malonių – beprecedentis Amerikos prezidentų istorijoje

D. Trumpą taip pat labai supykdė M. Milley, per pirmąją jo kadenciją buvusio Jungtinio štabo viršininkų komiteto pirmininku, pasisakymas žurnalistui Bobui Woodwardui, kai jis pavadino D. Trumpą fašistu ir „pavojingiausiu asmeniu šiai šaliai“. Be to, M. Milley atskleidė, kad po Kapitolijaus užpuolimo slapta paskambino kolegai iš Kinijos, norėdamas patikinti Pekiną, jog JAV išlieka „stabilios“ ir neketina pulti Kinijos. Vėliau D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė, kad „senais laikais bausmė“ M. Milley „būtų buvusi MIRTIS!“.