Niu Kaslo policija informavo, kad pranešimą apie gaisrą Čapakvoje gavo trečiadienį apie 14 val. 50 minučių. Maždaug 15 val. 15 min. gaisras jau buvo užgesintas. Clintonų šeimos atstovas spaudai Nick Merrillas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad gaisras įsiplieskė ne gyvenamajame name, o pastate, kuriuo naudojosi Slaptoji tarnyba. N. Merrilas nurodė, kad tuo metu Clintonų nebuvo namuose, ir pridūrė: „Viskas yra gerai!“ Clintonai šią nuosavybę įsigijo 1999 metais.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.