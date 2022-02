CIT: Ukrainos link juda Kadyrovo pajėgos

Apie tai pranešė CIT ir „Laisvės radijo“ žurnalistas Markas Krutovas.

Remiantis CIT duomenimis, iš Čečėnijos Ukrainos kryptimi permetama 141-ojo specialiojo Achmado Kadyrovo pulko (pulkas „Sever“) karinė technika. Šis pulkas įeina į Rusijos nacionalinės gvardijos pajėgų sudėtį ir yra dislokuotas Grozne.

Tyrėjai išsiaiškino, kad videoklipe, kuris buvo paskelbtas internete vasario 2 d., matyti čečėnų BTR-80 bei šarvuotųjų automobilių „Tigr“ ir „Ural-VV“ kolona. Karinė technika buvo pastebėta netoli Kabardos-Balkarijos miesto Prochladno, kai judėjo šiaurės vakarų kryptimi.

Geolocation of this Kadyrov's Sever battalion video: 43.787218, 43.969123. Heading from Grozny towards Krasnodar, filmed near Prohladny, Kabardino-Balkaria. https://t.co/c0Q9zQ4Sfj pic.twitter.com/sPv47fmC5h