CIT: rusų karinė technika perkeliama pavojingai arti Ukrainos

Pasak CIT, šįkart rusų technika priartėjo „pavojingai arti“ – vos per 15–20 km nuo Ukrainos.

Visų pirma teigiama, kad 1-osios gvardijos tankų armijos daliniai iš poligono netoli Voronežo pajudėjo arčiau sienos.

Gruodį ši kariuomenės technika atvyko į Pogonovo poligoną, kuris yra į pietus nuo Voronežo. Dabar keliuose pastarosiomis dienomis socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose ji pastebėta Belgorodo srities stotyse, 15 km nuo Ukrainos sienos.

CIT pažymi, kad kalbama ne tik apie įrangą, kuri anksčiau buvo netoli Voronežo, bet ir apie papildomą, kuri atkeliavo iš Pamaskvės.

Belgorodo srityje artilerijos technika jau stovi prie Charkovo. Ji jau dabar esą galėtų apšaudyti šį Ukrainos miestą, teigia ekspertai.

CIT vadovas Ruslanas Levievas kalbėdamas kanalui „Dožd“ atkreipė dėmesį, kad koviniai sraigtasparniai buvo dislokuoti netoli Belgorodo, toje pačioje vietoje kaip ir 2014 m.

Kituose vaizdo įrašuose CIT ekspertai taip pat pastebėjo kariuomenės perdislokavimą iš Smolensko į Briansko srities pietus – 15–20 km atstumu iki sienos su Ukraina.

Anksčiau Briansko srityje buvo pastebėta ir 76-osios oro desanto divizijos iš Pskovo, vienos pagrindinių Rusijos armijos smogiamųjų pajėgų, įranga.

Įrangos perkėlimas per Rusijos teritoriją vyksta didelio masto karinių pratybų Baltarusijoje, kuriose dalyvauja Rusijos kariai ir įranga, taip pat šeštadienį prasidėjusių karinių jūrų pajėgų pratybų Juodojoje jūroje fone.

As the US warns of an impending Russian offensive into Ukraine, elements of yet another Russian army are moving dangerously close to the border.